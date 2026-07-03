X!

TÄNA OTSE | Meeste korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Sloveeniat

Korvpalli Eesti koondis
Korvpalli Eesti koondis

Täna kell 18.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli MM-valiksarja kohtumiselt Eesti - Sloveenia. Sündmuste käiku saab jälgida ka otseblogi vahendusel.

Eesti alistas esimeses omavahelises kohtumises Sloveenia võõrsil ühe punktiga. Kodumängus tuleb Eestil hakkama saada ilma Kristian Kullamäe ja Henri Drellita, samas on nüüd koondisele appi tulnud Maik-Kalev Kotsar.

"Kristianil on väga pikk ja raske hooaeg selja taga. Tervis ei taastunud päris ära ja võtsime vastu otsuse, et ei võta suuri riske ja laseme tal kosuda. Järgmiseks aknaks on ta olemas. Drellil ilmnesid väikesed mootoriprobleemid – süda andis natuke märku. Tegime uuringud ja nüüd jäi ettevalmistusaeg liiga lühikeseks. Ei olnud mõtet viimasel hetkel muutusi teha," selgitas rahvusmeeskonna peatreener Heiko Rannula.

Sloveenia kõige olulisemaks puudujaks on nende NBA staar Luka Doncic. "Doncicit ei ole, aga kui vaadata noori tagumisi, kes mängivad Hispaania liigas ja on väga kõvade klubide radaritel. Samamoodi on igal mängija kogemus top liigades. Neil on kvaliteeti piisavalt ja nad on viimasel ajal kokku mänginud koosseis. Korvi all ka varu olemas. Kerget ei tule midagi," märkis Rannula.

Rannula arvates peab Eesti üheks võidu võtmeks olema stabiilne kaitsemäng: "Vaadates eelmist mängu Lätiga, kuidas me alustasime. Vaadates ka eelmist akent – täna peame olema kaitses stabiilsemad. Läti vastu alustasime ka väga pehmelt. Sloveenia on rünnakule orienteeritud meeskond. Nad mängivad alati kiirelt. Täna on neil küll noorem koosseis, aga ikkagi väga talendikas koosseis. Peame kaitses mängu kontrolli alla saama ja siis tuleb rünnak järele ka."

Eestil on MM-valiksarjas nelja vooru järel kirjas kaks ja Sloveenial kolm võitu. Kahe võidu peal on samuti Tšehhi, kellega Eesti kohtub võõrsil tuleval esmaspäeval. Rootsi arvel on üks võit. Edasi järgmisesse faasi pääsevad neljast koondisest kolm paremat.

Eesti koondise koosseis mänguks Sloveeniaga:

Stefan Vaaks, Kasper Suurorg, Leemet Böckler, Joonas Riismaa, Sander Raieste, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Artur Konontšuk, Markus Ilver, Matthias Tass, Maik-Kalev Kotsar.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

08:45

TÄNA OTSE | Meeste korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Sloveeniat

02.07

Rannula: peame olema kaitses stabiilsemad Uuendatud

02.07

Ilver: Eesti-Läti liigast samm Poola liigasse on väga hea Uuendatud

02.07

Tass: tuleb korralik madin korvi all ühe pikaga

02.07

Keila KK-ga ühineb Sverre Aav

02.07

Selgusid Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga uue hooaja osalejad

02.07

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

01.07

Neidude korvpallikoondis sai Põhjamaade meistrivõistlustel neljanda koha

30.06

Toronto tõi 2019. aasta finaalseeria kangelase tiimi tagasi

30.06

Bigbank/Kalev lisas koosseisu mullu Coolbetis mänginud ääre

30.06

LeBron jätkab karjääri, aga mitte Lakersis

30.06

Kullamäe peab MM-valikmängud vahele jätma

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

30.06

Ja Morant saadeti Memphisest minema, Porzingis jätkab Golden State'is

29.06

Hendrik Eelmäe jätkab Pärnus

videod

sport.err.ee uudised

09:30

TÄNA OTSE | Austraalia ja Egiptus jahivad ajaloolist edasipääsu

09:25

Pippi Lotta Enok tõmbas hooajale varakult joone alla

08:45

TÄNA OTSE | Meeste korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Sloveeniat

08:03

Eesti käsipallinoored said Lätilt revanši

07:57

Šveitsile piisas võiduks kahest väravast

06:25

Ronaldo aitas väravaga Portugali kaheksandikfinaali

00:00

Hispaania sai veenva võidu Austria üle Uuendatud

02.07

MM-sarja liider Elfyn Evans valmistub Haanja teedel Rally Estoniaks

02.07

Rõbakina sai kindla võidu, Anisimova nägi vaeva

02.07

Flora noppis Saaremaal rutiinse võidu Uuendatud

02.07

Henrik Ojamaa ei näinud, kust Inglismaa Kane'ita võinuks need väravad saada

02.07

Rannula: peame olema kaitses stabiilsemad Uuendatud

02.07

ETV spordisaade, 2. juuli

02.07

Ilver: Eesti-Läti liigast samm Poola liigasse on väga hea Uuendatud

02.07

VIDEO | Flora lõi saarel kolm väravat

loetumad

00:00

Hispaania sai veenva võidu Austria üle Uuendatud

02.07

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

06:25

Ronaldo aitas väravaga Portugali kaheksandikfinaali

02.07

Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

02.07

Bosnia alistanud USA sammus kodusel MM-il kaheksandikfinaali

01.07

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali

02.07

VAR-i ekspert: Balogunile antud punane kaart oli ekslik

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

02.07

Jacobs jooksis 100 meetrit läbi aegade kolmanda ajaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo