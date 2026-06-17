Tour de France jääb ilma ühest suurimast staarist

Belgia rattatäht Wout van Aert ei osale tänavusel Tour de France'il, sest pole küünarnukivigastusest piisavalt taastunud, teatas tema koduklubi Team Visma–Lease a Bike ühismeedias.

Van Aert sai vigastada nädal enne Dauphine velotuuri kukkumise tagajärjel. Vigastus sundis teda katkestama Tour Auvergne-Rhone-Alpes'i ning jätma vahele ka meeskonna kõrgmäestikusõidu Tignesis.

"See on muidugi suur pettumus. Tour de France on üks minu olulisemaid eesmärke igal aastal," sõnas Van Aert klubi vahendusel.

31-aastane belglane on Tour de France'il võitnud kümme etappi ning teenis 2022. aastal punktiarvestuse võidu. Tänavu lisas ta oma auhinnakappi ka võidu legendaarsel Paris–Roubaix ühepäevasõidul.

Van Aerti puudumine võib anda koha noorele norralasele Per Strand Hagenes, kes võitleb Visma koosseisus pääsu eest Tour de France'ile.