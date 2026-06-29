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Hornets saatis lisaks Ballile teise tiimi ka Bridgesi

Korvpall
Miles Bridges ja LaMelo Ball
Miles Bridges ja LaMelo Ball Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA toimus öösel vastu esmaspäeva järjekordne vahetustehing, mille raames kolis ääremees Miles Bridges Charlotte Hornetsist Phoenix Sunsi.

Äsja tiimi tähe LaMelo Balli Minnesotasse saatnud Hornets otsustas loobuda ka Miles Bridgesi teenetest, kui saatis mitmekülgse ääremängija vahetustehinguga Phoenix Sunsi. Hornets saadab lisaks Bridgesile Phoenixi poole ka oma esimese vooru valiku 2029. aasta draft'is, kuid saab vastu Grayson Alleni, Royce O'Neale'i ja esimese vooru valiku 2033. aasta talendikorjes.

Vahetustehingus, mis saatis Balli Minnesotasse, sai Hornets tagasi Naz Reidi ning Minnesota valiku just 2033. aasta draft'is ehk Charlotte'il on praeguse seisuga seitsme aasta pärast kolm esimese vooru valikut.

Hornets mängis viimati play-off'is 2016. aastal, kui eelmisel aastal jõuti Balli ja Bridgesi juhtimisel play-in turniirile, kus otsustavas mängus jäädi siiski alla Orlando Magicule. Järgmiseks hooajaks ehitatakse tiim aga Balli asemel ümber Brandon Milleri ning suurepärase debüüthooaja teinud Kon Knueppeli. Ühest mängijast otsustas Charlotte siiski kinni hoida, sõlmides Henri Drelli endise tiimikaaslase Coby White'iga kolmeaastase lepingupikenduse. Phoenixist kolinud Allen ja O'Neale toovad meeskonda juurde kogemust ja täpse viskekäe.

Bridges kogus mullu keskmiselt mängus 17,1 punkti, 5,8 lauapalli ja 3,2 resultatiivset söötu, aga tema mõju ulatub statistikast kaugemale. Ta oli Charlotte'i liider ning aitas palju noormängijaid, lisaks saab Suns veidi kergendust palgalimiidile.

NBA suvi tõotab tulla päris huvitav, sest nii mõnegi tähtmängija tulevik on lahtine. Miami Heat tõi oma tiimi Giannis Antetokounmpo, aga kreeklase teeneid jahtis ka Boston Celtics, kes põletas sellega silla 2024. aastal finaalseeria parimaks mängijaks valitud Jaylen Browniga, kelle nime on seostatud muuhulgas ka Charlotte'iga. Järgmisel hooajal mängivad tõenäoliselt uues tiimis ka Kawhi Leonard ja Kevin Durant.

Kuulujutte ja ambitsioonikaid ideid liigub palju, kuid tunnustatud ajakirjanik Kevin O'Connor kirjutas pühapäeval allikatele tuginedes, et kõige ambitsioonikam plaan paistab olevat Golden State Warriorsil. Nimelt tahaks O'Connori sõnul tiim lisada oma koosseisu Anthony Davise, kes tuleks vahetustehinguga Washingtonist ära tuua. Lisaks Davisele tahaks Golden State tuua Stephen Curry ja Draymond Greeni kõrvale legendaarse LeBron Jamesi, kes pole seni Los Angeles Lakersilt pakkumist saanud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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