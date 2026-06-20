Taaramäe plaani nurjanud Ragilo: tundub, et töö on vilja kandnud

39-aastane Rein Taaramäe jahtis Eesti meistrivõistlustel oma kümnendat kulda eraldistardist temposõidus. Tema plaani nurjas aga konkurendist 17 aastat noorem Frank Aron Ragilo.

35 ja poole kilomeetri pikkusel suurte tõusudeta trassil ei olnud võistlejatel liiga head ülevaadet sellest, kuidas konkurentidega võrreldes liigutakse. Vaja läks aga 40-minutilist pingutust ja küsimus oli kestvuses.

Rootsi kontinentaalmeeskonda kuuluva Ragilo tempo paistis algusest peale korralik ning ärakukkumist õnnestus noormehel vältida. Ehkki kodusteks võistlusteks Aasiast Eestisse reisinud Taaramäe suutis teistega võrreldes selgelt parem olla, jäi noor Ragilo finišis 3,5 sekundiga vanameistri ette.

Norman Vahtra kaotas Eesti meistrile pronksimehena 38 sekundit. Vähem kui minutiga jäi võitjast maha ka Romet Pajur. Madis Mihkels kaasa ei teinud.

"See, et ta oli nüüd ring – ma käisin seda palju sõitmas. Teadsin, et alguses kõik hoiavad tagasi, kuna on õrn taganttuul. Või noh, tagant-küljetuul. Ja ma läksin siis natuke ennast tagasi hoides ka peale. Aga ma sain 15 minuti peal juba aru, et ma saan panna juurde. Ma ütleks, et kõik läks üsna õigesti. Võib-olla võimsusnumbrite poolest ei olnud mu parim, aga kindlasti ma olen enda sõiduasendi kallal palju töötanud nüüd ja palju selle rattaga sõitnud. Ja ma otsustasin juba hooaja algul ettevalmistust tehes, et ma pean näiteks lõunalaagreid tehes võtma selle ratta kaasa. Eraldistardi ratta siis. Minema kahe rattaga. Ja tundub, et see on vilja kandnud," rääkis Ragilo ERR-ile.

Taaramäe tunnistas, et ei teinud seekord oma parimat sooritust. Pika reisi järel ei õnnestunud võistlusteks veel täielikult aklimatiseeruda. "Olen siin kaks korda nipa-napa ise õnnega pooleks võitnud. Viie sekundiga ja ühe korra Tanelile siis 0,3-ga 2023. aastal. Seekord oli siis minu kord kotti saada. Tore, et selline üllatusvõitja. Ma ise oleks pakkunud pigem Vahtrat või Pajurit. Ragilo on natukese kaugemal olnud. Aga temal selline temposõidu kuulsus on noorteklassidest saati juba. Suur üllatus samas ei ole. Väga lahe! Lahe, et ta võitis, ma ei saa veel pensionile minna. Mul on vaja kümme ära võtta," sõnas Taaramäe.

Naiste konkurentsis kinnitas Laura Lizette Sander oma favoriidistaatust. Ta tuli Eesti meistriks neljandat aastat järjest. Edu end proovile pannud triatleet Kaidi Kivioja ning Aidi Gerde Tuisu ees oli rohkem kui üks minut.

Järgmisel aastal on Sanderil võimalus liikuda praegusest professionaalsemale tasemele, kuid uue lepingu osas ta kaarte avada ei saa. "Ikka iga aasta tuleb vatte juurde ja keskmist kiirust tuleb juurde. Ja sel aastal ma näen suuremat vahet eelmise aastaga. Ise olen väga rahul enda arenguga," märkis Sander.

Grupisõidu Eesti meistrid selguvad tuleval pühapäeval Leedus.