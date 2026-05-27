Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

Rein Taaramäe. Autor/allikas: Syunsuke FUKUMITSU
Jaapani velotuuri (UCI 2.2) teisel etapil (Inabe – Inabe; 128 km) lõpetas Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) peagrupis ning jätkab üldarvestuses neljandana.

Etapivõidu teenis itaallane Nicolo Garibbo (Team UKYO; 3:03.00), kes jättis grupifinišis selja taha hispaanlase Benjamin Pradese (VC Fukuoka) ja austraallase Oscar Gallagheri (CCACHE x BODYWRAP). Taaramäe sai 26. ja Siim Kiskonen (Levante Fuji Shizuoka (+12.09) 78. koha, vahendab ejl.ee.

"Füüsiline vorm on väga hea," tõdes Taaramäe. "Täna oli väga raske etapp 14-kilomeetrisel ringil koos ühe raske lühikese tõusuga. Ronimisvõimeline ma praegu ei ole, sestap ma arvan, et ma ei mängi tuuri lõpus kõrge koha peale. Kui hästi läheb, lõpetan esikümne piiril."

"Olen enda üle uhke, et täna hakkama sain ja ikkagi esigrupis lõpetasin, sest tõus oli väga terav ja ei soosind mind üldse," lisas Taaramäe. "Kindlasti oli tegu ühe raskema päevaga. Mängu muutja võib olla aga veel ülehomne päev, sest ilmateade lubab vihma. Ei oskagi öelda nüüd, et kas see mu seisu parandab voi halvendab, aga kui õnne on, siis küll vast parandab."

Velotuuri üldarvestuses jätkab Taaramäe neljandana, jäädes parimale, itaallasele Tommaso Datile (Team UKYO) alla 31 sekundiga. Kiskonen (+16.13) on 58. positsioonil.

Velotuuri kolmandal etapil on kavas 11,5-kilomeetrine meeskondlik temposõit.

Toimetaja: Henrik Laever

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

