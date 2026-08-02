X!

Võistlusrajale naasnud Ralf Aron võitis Nürburgringil

Autosport
Ralf Aron (vasakul) ja Luca Stolz võitsid Nürburgringil.
Ralf Aron (vasakul) ja Luca Stolz võitsid Nürburgringil. Autor/allikas: Jan Brucke / VLN
Autosport

Eesti võidusõitja Ralf Aron naasis pärast raskest seljavigastusest tingitud pooleaastast võistluspausi edukalt rajale, võites koos sakslase Luca Stolziga Nürburgringil peetud NLS kestvussõidu sarja etapi.

Juba kvalifikatsioonis näitas Winward Racingu Mercedes-AMG GT3 roolis sõitnud Aron suurepärast kiirust, kui sõitis välja kiireima ringiaja ja kindlustas meeskonnale parima stardikoha.

"Alguses mõtlesin, et võtan veidi rahulikumalt, aga siis sain esimese vabatreeningu järel aru, et võtsin liiga rahulikult ja et sellega ei jõua kuhugi," ütles Aron. "Kvalifikatsioon on siin hästi keeruline, sest erinevate klasside autosid on palju ja liiklus tihe, aga ajasõidu lõpus õnnestus mul saada üks korralikult puhas ring."

Kuus tundi kestnud võistlus kulges Aroni ja Stolzi kontrolli all algusest lõpuni. Finišis edestati lähimaid jälitajaid ligi 40 sekundiga.

"Võistlust alustas Luca, kes sõitis esimese tunni, mille järel hüppasin mina rooli kaheks tunniks. Seejärel tegi Luca kahetunnise vahetuse ja võistluse lõpetasin tunnise vahetusega mina," kirjeldas Aron. "Ilm oli kuum ja ilmselt seetõttu oli juba vabatreeningutel ning kvalifikatsioonis paljudel probleeme rehvide liigse kulumisega. Meie võtsime seetõttu võistluse algust rahulikumalt ja esialgu püsisid konkurendid tihedalt kannul, aga siis, kui teised hakkasid rehvide kulumise tõttu maha jääma, kontrollisime võistlust kuni finišini."

Aron kinnitas, et talvel vigastada saanud selg pidas nädalavahetuse koormusele hästi vastu.

"Tegime veel enne nädalavahetust uue istme ja seljaga polnud läbi terve nädalavahetuse mingeid probleeme. Enesekindlust tuleviku jaoks andis see võit kindlasti ja kui veel keegi kahtles, kas ma ikka julgen pärast avariid maksimumi peal sõita, siis nüüd sai seegi selgeks," sõnas ta.

Teise eestlasena oli Nürburgringil stardis Martin Rump, kes saavutas Mühlner Motorspordi Porsche 911 GT3 R EVO-ga üldarvestuses kuuenda ning SP9 Pro-Am klassis kolmanda koha. Rump jagas autot Ben Bünnageli ja Noah Nagelsdiekiga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks Uuendatud

01.08

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

01.08

Eesti saadab ujumise EM-ile 20 sportlast

01.08

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

01.08

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

16:58

Eesti golfaritel ei õnnestunud tippturniiri viimasel päeval kohti parandada Uuendatud

31.07

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil

01.08

Leedu alistanud U-18 korvpallikoondis jõudis EM-il üheksanda koha mängu

10:53

Ogier andis pärast rasket avariid hea uudise: tunneme end hästi

12:45

Dahlmeieri dokumentaalis selgus, et teda hoiatati enne saatuslikku tõusu

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo