Võistlusrajale naasnud Ralf Aron võitis Nürburgringil

Juba kvalifikatsioonis näitas Winward Racingu Mercedes-AMG GT3 roolis sõitnud Aron suurepärast kiirust, kui sõitis välja kiireima ringiaja ja kindlustas meeskonnale parima stardikoha.

"Alguses mõtlesin, et võtan veidi rahulikumalt, aga siis sain esimese vabatreeningu järel aru, et võtsin liiga rahulikult ja et sellega ei jõua kuhugi," ütles Aron. "Kvalifikatsioon on siin hästi keeruline, sest erinevate klasside autosid on palju ja liiklus tihe, aga ajasõidu lõpus õnnestus mul saada üks korralikult puhas ring."

Kuus tundi kestnud võistlus kulges Aroni ja Stolzi kontrolli all algusest lõpuni. Finišis edestati lähimaid jälitajaid ligi 40 sekundiga.

"Võistlust alustas Luca, kes sõitis esimese tunni, mille järel hüppasin mina rooli kaheks tunniks. Seejärel tegi Luca kahetunnise vahetuse ja võistluse lõpetasin tunnise vahetusega mina," kirjeldas Aron. "Ilm oli kuum ja ilmselt seetõttu oli juba vabatreeningutel ning kvalifikatsioonis paljudel probleeme rehvide liigse kulumisega. Meie võtsime seetõttu võistluse algust rahulikumalt ja esialgu püsisid konkurendid tihedalt kannul, aga siis, kui teised hakkasid rehvide kulumise tõttu maha jääma, kontrollisime võistlust kuni finišini."

Aron kinnitas, et talvel vigastada saanud selg pidas nädalavahetuse koormusele hästi vastu.

"Tegime veel enne nädalavahetust uue istme ja seljaga polnud läbi terve nädalavahetuse mingeid probleeme. Enesekindlust tuleviku jaoks andis see võit kindlasti ja kui veel keegi kahtles, kas ma ikka julgen pärast avariid maksimumi peal sõita, siis nüüd sai seegi selgeks," sõnas ta.

Teise eestlasena oli Nürburgringil stardis Martin Rump, kes saavutas Mühlner Motorspordi Porsche 911 GT3 R EVO-ga üldarvestuses kuuenda ning SP9 Pro-Am klassis kolmanda koha. Rump jagas autot Ben Bünnageli ja Noah Nagelsdiekiga.