Eraldistardist sõidus tulid Eesti meistriteks Ragilo ja Sander

Ragilo (Lucky Sport Cycling Team) ületas 35,6-kilomeetrisel distantsil finisijoone ajaga 42.01,533, tema keskmiseks kiiruseks jäi 50,826 km/h. Ragilo edestas üheksakordset Eesti meistrit Rein Taaramäed (Kinan Racing Team) 3,514 sekundiga (50,755 km/h), pronksmedali saavutas Norman Vahtra (China Anta - Mentech Cycling Team), kes jäi võitjast 38,021 sekundi kaugusele (50,071 km/h).

Naiste arvestuses teenis Laura Lizette Sander (Hitec Products - Fluid Control) oma neljanda järjestikuse Eesti meistritiitli, kui sai ajaks 47.41,941 (44,781 km/h). Teise koha sai Kaidi Kivioja (+1.17,654; 43,598 km/h), kes edestas napilt Aidi Gerde Tuisku (+1.17,939; 43,594 km/h).

Meesjuunioride seas võidutses Sebastian Suppi (Cannibal - Victorious U19 Development Team) ajaga 27.29,057 (46,281 km/h). Esikolmikusse mahtusid veel Robert Sebastian Heinsar (+28,524; 45,494 km/h) ja Lukas Bobkin (+32,938; 45,375 km/h).

Naisjuunioride seas pälvis meistritiitli Adeele Jaht (Minimax WB Ladies), kelle ajaks jäi 20.55,071 (41,018 km/h). Teise koha sai Maria Jürisaar (The Lead Out Cycling Academy), kes kaotas võitjale 59,807 sekundiga (39,152 km/h). Pronksmedali sai kaela Carmen-Anete Plakso (+1.10,715; 38,830 km/h).

Grupisõidu Eesti ja Balti meistrivõistlusted toimuvad 25.–28. juunil Leedus Panevežyses.