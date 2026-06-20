Eraldistardist sõidus tulid Eesti meistriteks Ragilo ja Sander
Juurus toimunud jalgratta maanteesõidu Eesti meistrivõistlustel teenis meeste arvestuses Frank Aron Ragilo esimese meistritiitli, Laura Lizette Sander võidutses neljandat korda.
Ragilo (Lucky Sport Cycling Team) ületas 35,6-kilomeetrisel distantsil finisijoone ajaga 42.01,533, tema keskmiseks kiiruseks jäi 50,826 km/h. Ragilo edestas üheksakordset Eesti meistrit Rein Taaramäed (Kinan Racing Team) 3,514 sekundiga (50,755 km/h), pronksmedali saavutas Norman Vahtra (China Anta - Mentech Cycling Team), kes jäi võitjast 38,021 sekundi kaugusele (50,071 km/h).
Naiste arvestuses teenis Laura Lizette Sander (Hitec Products - Fluid Control) oma neljanda järjestikuse Eesti meistritiitli, kui sai ajaks 47.41,941 (44,781 km/h). Teise koha sai Kaidi Kivioja (+1.17,654; 43,598 km/h), kes edestas napilt Aidi Gerde Tuisku (+1.17,939; 43,594 km/h).
Meesjuunioride seas võidutses Sebastian Suppi (Cannibal - Victorious U19 Development Team) ajaga 27.29,057 (46,281 km/h). Esikolmikusse mahtusid veel Robert Sebastian Heinsar (+28,524; 45,494 km/h) ja Lukas Bobkin (+32,938; 45,375 km/h).
Naisjuunioride seas pälvis meistritiitli Adeele Jaht (Minimax WB Ladies), kelle ajaks jäi 20.55,071 (41,018 km/h). Teise koha sai Maria Jürisaar (The Lead Out Cycling Academy), kes kaotas võitjale 59,807 sekundiga (39,152 km/h). Pronksmedali sai kaela Carmen-Anete Plakso (+1.10,715; 38,830 km/h).
Grupisõidu Eesti ja Balti meistrivõistlusted toimuvad 25.–28. juunil Leedus Panevežyses.
Toimetaja: Kristjan Kallaste