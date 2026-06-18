Mülla tegi Prantsusmaal hea võistluse

Mülla osales kolmapäeval Prantsusmaal Montreuil' kergejõustikumiitingul, kus ületas kõrgused 4.15, 4.30 ja 4.40 esimesel katsel. 4.50-st sai Mülla jagu teise hüppega, 4.60 jäi seekord alistamatuks.

4.50 andis Müllale kolmapäevasel võistlusel teise koha, sest ungarlanna Hanga Klekner ületas 4.50 oma esimesel katsel. Ülejäänud võistlejad olid prantslannad, Marie-Julie Bonnin sai samuti jagu 4.50-st, aga sai kolmanda koha, sest eelmisel kõrgusel ületas ta lati kolmanda katsega.

Mülla tegi tänavu hea sisehooaja, kui ületas veebruari keskel uueks Eesti rekordiks 4.60 ning parandas nädal hiljem tippmarki veel kolme sentimeetri võrra. NCAA sisemeistrivõistlustel sai Mülla 4.61-ga hõbemedali.