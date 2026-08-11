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Mülla pääses EM-il kindlalt lõppvõistlusele

Kergejõustiku EM
Marleen Mülla
Marleen Mülla Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustiku EM

Teivashüppaja Marleen Mülla jõudis Birminghamis peetavatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel kindlalt lõppvõistlusele.

Mülla ületas 4.10, 4.25 ja 4.40 esimesel katsel, 4.50 oli kolmandal katsel lähedal, aga paraku veel ei alistunud. Kvalifikatsiooninorm oli 4.55, aga 12 paremat selgus juba 4.50 peal ja seega polnud vaja 4.55 hüppama minnagi. 4.50 ületas seitse naist, Mülla jagas kvalifikatsioonis kaheksandat kohta. Lõppvõistlusele ei pääsenud mullune MM-pronks ja ka kaks aastat tagasi EM-il pronksi võitnud sloveenlanna Tina Šutej, kes ületas nii 4.25 kui 4.40 teisel katsel ja jäi jagama 13. kohta.

Eelmisel nädalal USA-s kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel osalenud ja esmaspäeval Birminghami jõudnud Allika Inkeri Moser ületas algkõrguse 4.10 esimesel katsel, aga 4.25-st ei õnnestunud üle saada ning ta jäi jagama 25. kohta.

Naiste teivashüppe finaal algab neljapäeva õhtul kell 21.50, võistlusele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Maarja Värv

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