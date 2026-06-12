Marleen Mülla sai NCAA meistrivõistluste finaalis 12. koha

Lõuna-Dakota ülikooli esindanud Mülla ületas finaalis 4.39 meetrit, saades kõrgusest jagu esimesel katsel ning lõpetades võistluse 12. positsioonil.

Mülla jõudis NCAA finaali pärast edukat esinemist lääne regiooni eelvõistlusel. Tänavu näitas ta head vormi ka sisehooajal, kui võitis NCAA sisemeistrivõistlustel hõbemedali tulemusega 4.61.

NCAA meistrivõistlused peetakse traditsiooniliselt Eugene'i Hayward Fieldi staadionil, mida peetakse üheks maailma tuntumaks kergejõustikuareeniks. Finaalikoht tähendas, et Mülla kuulus tänavu NCAA hooajal USA üliõpilasspordi 24 parema naiste teivashüppaja hulka.