X!

Mülla jahib EM-i eel stabiilsust: iga suurem võistlus annab palju juurde

Kergejõustik
Foto: South Dakota Track & Field
Kergejõustik

Tänavu USA-s Lõuna-Dakota ülikooli lõpetanud teivashüppaja Marleen Mülla jäi oma Prantsusmaal tehtud Euroopa välihooaja avavõistlusega rahule ning saab muretult vaadata EM-i suunas.

Mülla alustas Euroopa välihooaega juuni teises pooles toimunud võistlusega Prantsusmaal Montreuil's, kus ületas teisel katsel kõrguse 4.50. "Pariisi võistlus läks päris hästi, pärast USA-st tagasi tulemist oli kaks päeva aega kohaneda ja selle pealt tuli väga hea võistlus. Võtsin nädalakese aktiivset puhkust, käisin Euroopas ringi ja nüüd olen viimased neli-viis päeva trennilainel tagasi. Tunne on väga hea, parem, kui oli enne," kinnitas Mülla Vikerraadioga rääkides.

Lähituleviku osas Mülla muretsema ei pea, sest Euroopa meistrivõistluste pilet on tal taskus ning mingeid norme taga ajada ei tule. "Eks see mingit meelerahu ikka annab, et ma ei pea selle pärast muretsema ja saan teha kõiki võistlusi, mida ise tahan. Saan rahulikult võtta, teen, mida agent pakub," ütles ta.

Veebruari keskel hüppas Mülla uueks Eesti rekordiks 4.60 ning parandas nädal hiljem tippmarki veel kolme sentimeetri võrra. NCAA sisemeistrivõistlustel sai eestlanna 4.61-ga hõbemedali, aga sisemaailmameistrivõistlustel jäi parimaks 4.35 ning oma viimastel NCAA meistrivõistlustel 4.39.

"Tunnen, et iga suurem võistlus annab väga palju juurde, näiteks, kuidas oma emotsioone vallata; samamoodi ka NCAA finaal, kus põrusin. Märtsikuine MM andis samuti kogemuse poolest hästi palju: kuidas arvestada USA reisiga, kuidas oma keha tunnetada, mis päeval on kõige parem olemine. Nüüd olen selle koha pealt natuke targem," sõnas Mülla.

Eesti rekordinaise sõnul on tema suurimaks eesmärgiks saavutada stabiilsus. "Eks ikkagi tahan hüpata kõrgemale ja paremini esineda, stabiilsust veelgi tõsta. Kui igal võistlusel hüppaks 4.50+, tähendab, et saaksin kolm katset isikliku rekordi peal või seal lähedal. Ka need kolm võistlust USA-s näitasid, et need kõrgused muutuvad mugavamaks."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

19:15

Mülla jahib EM-i eel stabiilsust: iga suurem võistlus annab palju juurde

14:11

Ingebrigtseni osalemine EM-il on lahtine

29.06

Takistusjooksja Maasik uuendas Eesti rekordit

28.06

Roosleht püstitas Ratingenis isikliku rekordi ja täitis EM-normi

28.06

Aet Kiisla uuendas Eesti kümne päeva jooksu rekordit

28.06

Tobreluts püstitas takistusjooksus veteranide maailmarekordi

27.06

Morozov valmistub EM-iks, Enok pole osalemises kindel

27.06

Roosleht hoiab Ratingenis avapäeva järel neljandat kohta

27.06

Elustamist vajanud olümpiapronks kirjutati haiglast välja

27.06

Miller-Uibo võitis Zagrebis, LaFond hüppas maailma hooaja tippmargi

26.06

Prantsuse politsei soovib kuumalaine tõttu Pariisi Teemantliiga tühistamist

26.06

1500 meetri täht Muir seab sihi 5000 meetrile

26.06

Ehammer keskendub EM-il kümnevõistluse asemel kaugushüppele

26.06

Eestlanna valiti rahvusvahelise maratoniorganisatsiooni peasekretäriks

25.06

Endine poolmaratoni maailmarekordimees sai pika võistluskeelu

24.06

Mahutšihh pikendas Horvaatias võiduseeriat

23.06

Morten Siht võitis Karksi-Nuias neljandat korda järjest

23.06

Keenia jooksja saab 14 aastat hiljem medali, millega peaks kaasnema ametikõrgendus

23.06

Erki Noole õpilase Vannineni hooaeg sai enneaegse lõpu

23.06

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

sport.err.ee uudised

21:15

VIDEO | Kapten Kane tõi iluväravaga kastanid tulest

21:06

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

20:44

Neidude korvpallikoondis sai Põhjamaade meistrivõistlustel neljanda koha

19:55

Sinner pidi ka teises ringis võitlema, aga kolmest setist piisas

19:15

Mülla jahib EM-i eel stabiilsust: iga suurem võistlus annab palju juurde

18:24

Eesti sõudjad naasid Trakaist 25 poodiumikohaga

17:34

Serena tegi põlvele viga, Williamsite paarismäng küsimärgi all

16:58

Maailma 57. reket sundis Sabalenkat teises setis kõvasti pingutama

16:27

Tallinna lauluväljakul kogunesid regiooni parimad supermotosõitjad

15:43

Kytölä jätkab Eesti saalijalgpallikoondise peatreenerina 2028. aastani

15:26

Osaka alistas Gasanova ja jõudis Wimbledoni kolmandasse ringi

14:54

Pogacar läheb jahtima rekordilist viiendat Tour de France'i tiitlit

14:11

Ingebrigtseni osalemine EM-il on lahtine

13:38

MM-il langenud Ecuadori peatreenerist sai järjekordne ametist lahkuja

12:59

Mehhiko MM-i pidustustel hukkus kolm inimest

12:29

Elevandiluuranniku peatreener: võib-olla jäi meil puudu küpsusest

11:45

2024. aasta EM-i korruptsiooniuurimise käigus otsiti läbi Saksamaa jalgpalliliidu peakontor

11:07

Berrettini lõpetas Wawrinka Wimbledoni karjääri maratonmängus

10:29

Williamsi naasmine Wimbledoni üksikmängu lõppes avaringis kaotusega

09:57

Koeman lahkub pärast Hollandi MM-i ebaõnnestumist peatreeneri kohalt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo