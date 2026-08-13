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Mülla jäi EM-il jagama seitsmendat kohta, kuldmedal rändas Šveitsi

Kergejõustiku EM
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Foto: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku EM

Teivashüppaja Marleen Mülla saavutas Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel seitsmenda koha.

Mülla alistas algkõrguse 4.30 ja järgmisena latile seatud 4.45 mõlemad esimese hüppega. Kahjuks kõrgusest 4.60 eestlanna jagu ei saanud. Võistluse kokkuvõttes jäi Mülla jagama seitsmendat kohta koos ungarlanna Hanga Klekneri ja prantslanna Berenice Petit'ga.

"4.60 peal teadsin, et see progressioon on päris agressiivne ja iga kõrgusega pidin võtma uue teiba. Esimesel katsel ei liikunud hästi edasi, teine katse oli väga lähedal. Natukene kahju sellest katsest. Kolmanda katse puhul päris hästi ei teagi, äkki samm jäi kaugeks. Pean videot vaatama ja analüüsi tegema," rääkis Mülla võistluse järel ERR-ile.

"Võrreldes kahe aasta taguse tulemusega läks vist hästi. Arvestades, milleks olen võimeline, siis ei ole tänane tulemus kõige parem. Pean treeneriga natukene arutama, mis me edasi teeme – kas lõpetan hooaja ära või teen veel paar võistlust. Ma hetkel ei oska öelda," lisas ta.

Teise järjestikuse EM-kulla võitis šveitslanna Angelica Moser, kes alistas ainsana kõrguse 4.80. Hõbemedali sai soomlanna Wilma Heltelä (4.75) ja pronksi prantslanna Marie-Julie Bonnin (4.70).

EM-i avapäeval 100 meetri jooksus Euroopa meistriks tulnud britt Amy Hunt pani oma paremuse maksma ka 200 meetris, võites finaali Euroopa hooaja tippmarki tähistava tulemusega 22,19. Kahvatumate medalitega pidid leppima Iirimaa rahvusrekordit parandanud Rhasidat Adeleke (22,28) ja Hunti koondisekaaslane Dina Asher-Smith (22,29).

Iirimaale tõi esimese kuldmedali Mark English, kes saavutas meeste 800 meetri jooksus esikoha 1.45,26-ga. Horvaatia medaliarve avas teisena lõpetanud Marino Bloudek (1.45,62), kolmas oli hispaanlane Mohamed Attaoui (1.45,71).

Naiste 3000 meetri takistusjooksus rändas kolmest medalist kaks Saksamaale. Euroopa meistriks tuli Gesa Felicitas Krause tulemusega 9.12,69, tema koondisekaaslane Olivia Gürth teenis pronksise autasu 9.15,33-ga. Sakslannade vahel lõpetas teisena prantslanna Alice Finot 9.14,24-ga.

Itaalia esindaja Dariya Derkach võitis naiste kolmikhüppes kuldmedali isikliku rekordi ja Euroopa hooaja tippmargi 14.60-ga. Temast 14 sentimeetri kaugusele jäi belglanna Saliyya Guisse, kolmanda koha saavutas bulgaarlanna Aleksandra Nacheva (14.40). Meeste kettaheites krooniti teist korda Euroopa meistriks Kristjan Ceh.

Enne võistlust:

EM-debüüti tegev Sai pääses 200 m jooksus seitsmenda ajaga poolfinaali, finišeerides eeljooksus vaid nelja sajandikku isiklikule rekordile alla jääva ajaga 20,73. "Lähen nautima, tahtsin juba pikalt siin õhtul joosta, mitte päikese käes," ütles ta poolfinaalist rääkides. "Ja melu on ka [õhtul] palju põnevam. Isegi praegu oli lahe, palju eestlasi siin kohal, see andis mulle väga palju juurde, uhke tunne."

Eesti rekord 200 m jooksus on Marek Niidu 2011. aastal joostud 20,43. Kas Sai tunneb, et tal on rekord sees ja Niit peaks õhtul ärevusega jooksu vaatama? "Kindlasti on. Andke mulle taganttuul ja lähen vormistan ära," muheles ta. "Õhtul tuleb endast parim anda ja võidelda kohti."

Kell 22.20 algab naiste teivashüppe finaal, kuhu pääses ka Marleen Mülla, kes kvalifikatsioonis ületas 4.40 ja oli lähedal ka 4.50-le.

"Mingisugune pingelangus on ikka, miinimumeesmärk on täidetud, aga see ei tähenda, et ma nüüd siin peatun ja lähen loorberitele. Finaal on kahe päeva pärast ja tuleb minna täiega panema," ütles Mülla kvalifikatsiooni järel ERR-ile.

Mülla püstitas tänavu veebruaris USA-s sisetingimustes Eesti rekordi 4.63, Eesti meistrivõistlustel tegi ta karjääri parima tulemuse Euroopas, ületades 4.55. Küsimusele, kas ta praegu tunneb, et uus Eesti rekord on võimalik, vastas Mülla: "Kindlasti!"

Kell 22.45 algab meeste kettaheite finaal, kus üheks soosikuks on Mart Olmani käe all treeniv sloveen Kristjan Ceh.

Toimetaja: ERR Sport

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