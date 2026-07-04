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Mülla teenis Prantsusmaal teise koha

Kergejõustik
Marleen Mülla
Marleen Mülla Autor/allikas: Erakogu
Kergejõustik

Eesti teivashüppaja Marleen Mülla osales reedel Prantsusmaal Nancys toimunud võistlusel, kus teenis tagasihoidliku 4.40-ga teise koha.

Veebruaris Eesti naiste rekordi 4.63 peale viinud Mülla ületas Meeting Stanislas võistlusel 4.20 kolmandal katsel, siis 4.30 teisel katsel ning 4.40 taas kolmandal katsel. 25-aastane eestlanna jäi pärast seda võistlema prantslanna Berenice Petitiga, kes oli 4.40 ületanud teisel katsel.

Kumbki naine nelja meetri ja 50 sentimeetri kõrgusel asuvat latti aga ei ületanud ning enam katseid kasutanud Mülla sai prantslanna järel teise koha. Kolmas koht läks jagamisele ukrainlanna Olha Beltšenko ja briti Gemma Tuttoni vahel, kelle tulemuseks jäi 4.30.

Mülla rääkis hiljuti Vikerraadiole, et valmistub rahumeeli augustis toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks ning kogub jooksvalt Euroopas võistluskogemust. "Tunnen, et iga suurem võistlus annab väga palju juurde, näiteks, kuidas oma emotsioone vallata; samamoodi ka NCAA finaal, kus põrusin. Märtsikuine MM andis samuti kogemuse poolest hästi palju: kuidas arvestada USA reisiga, kuidas oma keha tunnetada, mis päeval on kõige parem olemine. Nüüd olen selle koha pealt natuke targem," rääkis 25-aastane teivashüppaja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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