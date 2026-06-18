X!

Pogacar andis Touri eel 70-kilomeetrise rünnakuga tormihoiatuse

Jalgrattasport
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Kolmapäeval alanud Šveitsi velotuuri esimese, 144 kilomeetri pikkuse Sondrio ümbruses sõidetud etapi võitis suursoosik Tadej Pogacar (UAE Team).

Kui varem sõideti Šveitsi velotuuril kaheksa etappi, siis tänavu sõidetakse naiste ja meeste tuur samaaegselt, naiste oma pikendati ühe päeva võrra ning meeste oma lühendati viiele etapile. Samuti on igal etapil sama stardi- ja finišipaik.

Avaetapil moodustasid jooksikute grupi vaid kaks meest, Cedric Beullens (Lotto) ja Frederik Dversnes (Uno-X). Duo saavutas esimese 60 tasase kilomeetriga peagrupi ees neljaminutilise edu, aga peatselt langes Beullens tagasi suurde gruppi ja norralase edu kahanes siis järsult.

Brandon McNulty abiga jõudis Pogacar 70 km enne kolmapäevase avaetapi finišit Dversnesile järgi ning alustas siis 69,2 km enne lõppu soolorünnakut, mille jooksul säilitas nii tõusudel kui laskumistel stabiilselt kaheminutilise vahe.

Kindla võidu teeninud Sloveenia rattatähe järel oli teine Richard Carapaz (EF Education), kes kaotas 2.14; Lidl-Treki itaallane Andrea Bagioli (+2.29) oli kolmas ning ülejäänud kaotasid juba üle nelja minuti.

"Kindlasti ei olnud see plaan, aga tänu meeskonnakaaslastele see töötas. See oli väga raske: etapi algus oli lihtne ja kõik oli kontrolli all, päeva esimene tõus oli juba superraske, aga Nils [Politt] ja Tim [Wellens] tegid seal väga head tempot. Pärast boonussekundite saamist vaatasime Brandoniga üksteisele otsa ja ütlesime: "läksime!" Kaotasin raadioside ja ei teadnud, mis mu taga toimub, seega jätkasin lihtsalt sõitmist," kommenteeris Pogacar pärast võitu.

Juulis algava Prantsusmaa velotuuri suursoosik on sel hooajal võistelnud 12 päeval ning teeninud 10 võitu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

08:50

Pogacar andis Touri eel 70-kilomeetrise rünnakuga tormihoiatuse

17.06

Mätik sprintis end U-23 Itaalia velotuuril kümne sekka

17.06

Tour de France jääb ilma ühest suurimast staarist

17.06

Mätik jõudis noorte Giro d'Italia etapil esikümne lähedale

16.06

Suppi lõpetas Rahvuste Karika sarja velotuuri kümne seas

15.06

Raid ja Saar jõudsid BMX-krossi MK-etapil kaheksandikfinaali

15.06

Lõiv leidis sõidukindluse mudase Austria MK-etapi teises pooles

15.06

Eliis Paas sekkus oma esimestel tiitlivõistlustel medalimängu

15.06

Lauri Tamm võitis teist aastat järjest Lauri Ausi mälestussõidu

14.06

Taanlane jäi Kopenhaagenis napilt võiduta, Mihkels 70.

13.06

Seixas tegi karmile kukkumisele vaatamata Touri eelvõistluse lõpu põnevaks

13.06

Taaramäe tegi ülikiirel finaaletapil tööd sprinteri jaoks

13.06

Suppi jäi Saksamaal teist päeva järjest esimesena pjedestaalilt välja

12.06

Taaramäe hoidis võtmeetapi järel kokkuvõttes esikümne kohta

12.06

Suppi jäi finišisirgel karpi ja napilt esikolmikust välja

12.06

Van Aert katkestas vigastuse tõttu velotuuri enne Tour de France'i

11.06

Taaramäe jätkab Gyeongnami velotuuril viiendana

10.06

Mätik sõitis end Prantsusmaal üldarvestuses kümne sekka

09.06

Taaramäe sõitis Koreas välja isikliku rekordi ja lõpetas viiendana

09.06

Eesti BMX-krossiratturid said EM-i eel olulist kogemust

sport.err.ee uudised

09:36

TÄNA OTSE | Kas EOK presidendiks valitakse Teigamägi või Tudeberg?

08:50

Pogacar andis Touri eel 70-kilomeetrise rünnakuga tormihoiatuse

08:25

Colombia sai jagu Usbekistanist, Ghana viimasel hetkel Panamast Uuendatud

08:07

Paskotši koduklubi ostis Läti liigast mängija kolme miljoni euroga

08:05

Inglismaa teenis kuue väravaga mängus kolm võidupunkti Uuendatud

17.06

Mätik sprintis end U-23 Itaalia velotuuril kümne sekka

17.06

Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

17.06

ETV spordisaade, 17. juuni

17.06

Portugal piirdus avamängus Kongo DV vastu viigiga Uuendatud

17.06

Korvpallikoondis tervitab Kotsari naasmist: ta teeb meie mängu mitmekülgsemaks

17.06

Võru Barrus leidis pika otsingu järel uue libero

17.06

Kümnekesi jäänud Levadia võitis, üheksakesi jäänud Kalju kaotas

17.06

Eestlased tegid Saksamaa motokrossi meistrivõistlustel häid sõite

17.06

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond täiendas koosseisu Pärnu põhimehega

17.06

Eesti 3x3 korvpallikoondis kvalifitseerus EM-ile

17.06

Elevandiluuranniku koondislast kahtlustatakse kihlveopettuses

17.06

Tartu Bigbank tegi esimesed täiendused, nimisponsor toetab miljoni euroga

17.06

Tuneesiat päästma asunud Renard: mul seisab ees keeruline väljakutse

17.06

Williamsi ja Muchova koostöö ei toonud soovitud tulemust

17.06

Florat ootab edu korral Slovakkia meister

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo