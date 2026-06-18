Pogacar andis Touri eel 70-kilomeetrise rünnakuga tormihoiatuse

Kui varem sõideti Šveitsi velotuuril kaheksa etappi, siis tänavu sõidetakse naiste ja meeste tuur samaaegselt, naiste oma pikendati ühe päeva võrra ning meeste oma lühendati viiele etapile. Samuti on igal etapil sama stardi- ja finišipaik.

Avaetapil moodustasid jooksikute grupi vaid kaks meest, Cedric Beullens (Lotto) ja Frederik Dversnes (Uno-X). Duo saavutas esimese 60 tasase kilomeetriga peagrupi ees neljaminutilise edu, aga peatselt langes Beullens tagasi suurde gruppi ja norralase edu kahanes siis järsult.

Brandon McNulty abiga jõudis Pogacar 70 km enne kolmapäevase avaetapi finišit Dversnesile järgi ning alustas siis 69,2 km enne lõppu soolorünnakut, mille jooksul säilitas nii tõusudel kui laskumistel stabiilselt kaheminutilise vahe.

Kindla võidu teeninud Sloveenia rattatähe järel oli teine Richard Carapaz (EF Education), kes kaotas 2.14; Lidl-Treki itaallane Andrea Bagioli (+2.29) oli kolmas ning ülejäänud kaotasid juba üle nelja minuti.

"Kindlasti ei olnud see plaan, aga tänu meeskonnakaaslastele see töötas. See oli väga raske: etapi algus oli lihtne ja kõik oli kontrolli all, päeva esimene tõus oli juba superraske, aga Nils [Politt] ja Tim [Wellens] tegid seal väga head tempot. Pärast boonussekundite saamist vaatasime Brandoniga üksteisele otsa ja ütlesime: "läksime!" Kaotasin raadioside ja ei teadnud, mis mu taga toimub, seega jätkasin lihtsalt sõitmist," kommenteeris Pogacar pärast võitu.

Juulis algava Prantsusmaa velotuuri suursoosik on sel hooajal võistelnud 12 päeval ning teeninud 10 võitu.