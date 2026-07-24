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Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

Jalgrattasport
Tadej Pogacar Alpe d'Huezi tõusul
Tadej Pogacar Alpe d'Huezi tõusul Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Photo News
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri 19. etapi (Gap - Alpe d'Huez; 127,9 km) võitis üldliider Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), kes sai ühtlasi enda nimele kuulsa Alpe d'Huezi mäerekordi.

Reedese 3572 tõusumeetriga etapi lõpetas kuulus Alpe d'Huez tõus (13,8 km keskmiselt 8%), mille jalamiks oli ette jäänud 14 jooksikut. Väike grupp hakkas aga kiirelt lagunema ning üsna kiirelt eraldusid teistest eelmise etapi võitnud Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) ning Lenny Martinez (Bahrain - Victorious).

Samal ajal tegi selleks hetkeks ligi kolm minutit maas olnud peagrupis oma käigu Pogacar, kes sai abi jooksikute seast maha jäänud meeskonnakaaslaselt Adam Yatesilt. 9,5 km enne mäefinišit möödus Pogacar Yatesist ning jätkas minirünnakuid korraldanud ning vähest koostööhuvi üles näidanud kolmiku jahtimist.

Kuus kilomeetrit enne etapi lõppu oli Pogacar triost jõudnud minuti kaugusele. Carapaz üritas meeleheitlikult Kussi ja Martinezt selja taha jätta ning saigi sellega hakkama, aga kui teed ääristanud inimmerest edukalt läbi purjetanud Sloveenia täht 2,5 km enne lõppu nad lõpuks kinni püüdis, püsisid prantslane ja ameeriklane tema tuules ja nii jõudsid nemadki taas Carapazile järgi.

Võimsa soolosõidu krooniks läks Pogacar lõplikult eest kilomeeter enne finišit, Martinez (+0.06) võitis lõpuspurdis teisele kohale Carapazi (+0.09) ning juba enne teiste paremust tunnistanud Kuss (+1.14) leppis neljanda kohaga. Ühtlasi sai Pogacar enda nimele Alpe d'Huezi mäerekordi: legendaarne itaallane Marco Pantani läbis 21 nõelsilmakurvi 1997. aastal 37 minuti ja 35 sekundiga (toona mõõdeti tõusu pikkuseks 14,5 km; tänapäevasel 13,8 km trassil oli tema aeg 36.55), Pogacar tegi seda reedel 35.24-ga.

Kokkuvõttes suurendas Pogacar edu teisel kohal jätkava Evenepoeli ees enam kui seitsmele minutile, kolmas on Isaac del Toro (+9.42), neljas Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team; +10.06) ning Martinezi tugev päev tõstis ta viiendaks (+13.00).

Toimetaja: Anders Nõmm

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