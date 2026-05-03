Kindel Pogacar võitis esimesel katsel Romandia velotuuri

Šveitsis toimunud Romandia velotuuri viimast etappi kontrollis Sloveenia rattatäht Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), kes kindlustas ka oma debüüdil üldvõidu.

Tänavuse Romandia velotuuri viimasel etapil läbiti Lucensist Leysini 178 kilomeetrit ligi 3500 tõusumeetriga, etapile pani punkti 14-kilomeetrine ja kuueprotsendiline tõus.

Kaheksast mehest koosnenud jooksikute grupp suurendas kohati edu kolmele ja poolele minutile, aga UAE ja Bahrain ei lubanud sellel suuremaks kasvada ning viimane mees, Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), püüti kinni 6,5 km enne etapi lõppu.

Viimasel kolmel kilomeetril üritasid Pogacar ning üldarvestuses tema järel teisel kohal olnud Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) kordamööda rünnata, ent kummalgi ei õnnestunud teist kannult raputada ning kaarte ei suutnud segada ka duoga liitunud sakslase meeskonnakaaslane Primož Roglic.

Pogacar edestas finišis Lipowitzi boonussekundite toel kolme ja rahvuskaaslast seitsme sekundiga, nende järel jõudsid kohale Lorenzo Fortunato, Jörgen Nordhagen ja Lenny Martinez. Üldarvestuses võitis Pogacar sakslase ees 42-sekundilise eduga, Martinez (Bahrain Victorious) kaotas kolmandana 2.44.

"Florian ründas tõusul esimesena ja sai sellega hästi hakkama, aga mul õnnestus tema kannul püsida. Lõpus üritas ta päris varakult minna ja võitlus kestis finišijooneni," sõnas esimest korda Romandia tuuril osalenud Pogacar.