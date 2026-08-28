Leknessund võitis Norra leinapäeval Vuelta etapi, Pogacar kasvatas edu

149,8 kilomeetri pikkune etapp Vall d'Albast Aramn Valdelinaresesse lõppes mäetipus. Leknessund kuulus päeva jooksul moodustunud jooksikute hulka ning ründas otsustavalt umbes seitse kilomeetrit enne finišit.

Norralane sõitis kaaslaste eest ära ning keegi ei suutnud talle enam järele jõuda. Leknessund jõudis finišisse üksinda, edestades oma meeskonnakaaslast ja kaasmaalast Tobias Halland Johannessenit 34 sekundiga. Kolmanda koha sai belglane Wout van Aert (Visma-Lease a Bike).

Tegemist oli Leknessundi esimese etapivõiduga suurtuuril ning ühtlasi tema esimese võiduga Vuelta a Españal.

"See on olnud eriline päev nii meeskonnale kui ka kogu Norrale. Loomulikult on see suures pildis vaid väike asi, aga ikkagi teeb see päeva erilisemaks," ütles Leknessund pärast finišit.

Norra kuninga surm oli võistluspäeval ratturitele tugevalt meeles. Enne starti kogunesid kõik seitse Vueltal osalevat Norra ratturit stardijoone ette, et Haraldile austust avaldada. Kuninga mälestuseks peeti minutiline leinaseisak ning Norra ratturid kandsid musti leinalinte.

Leknessundi soolosõidu ajal elasid norralasele kaasa ka Eurosporti kommentaatorid.

"Kuningas Haraldi ja kogu Norra heaks. Me vajame seda täna siin ja praegu," ütles Eurosporti ekspert Theis Magelssen.

Uno-X Mobility jaoks oli tegemist väga eduka päevaga, sest Johannessen lõpetas teisena ja Norra ratturid said kaksikvõidu. Lisaks on Norra meeskond tänavu võitnud vähemalt ühe etapi kõigil kolmel suurtuuril. Nendeks on Giro d'Italia, Tour de France ja nüüd Vuelta.

Vuelta etapivõit oli Norrale esimene pärast 2010. aastat, kui Hispaania velotuuril sai etapivõidu Thor Hushovd.

Üldarvestuses jätkab liidrina sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), kes ründas viimase tõusu lõpus ja suutis lähimate konkurentidega vahet suurendada.

Pogacar edestab teisel kohal olevat hispaanlast Enric Masit kolme minuti ja 50 sekundiga.