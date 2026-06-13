Taaramäe tegi ülikiirel finaaletapil tööd sprinteri jaoks

Finaaletapil võidutses uusmeremaalane Luke Mudgway (Li Ning Star; 51.21), jättes selja taha itaallasse Andrea D'amato (Team UKYO) ja sakslase Lucas Carstenseni. Taaramäe ületas finišijoone 78. positsioonil, vahendab ejl.ee.

"Ring oli 5,5-kilomeetrine ja teed kümnerealised, sestap oli tänane etapp lihtsam kui kriteerium," ütles Taaramäe. "Samas tuli kangutada ikka korralikult, sest pidime sõitu oma sprinteri jaoks kontrollima ja lõpuks tuli keskmine kiirus ligi 50 km/h. Väga mõnus lõpp velotuurile."

Velotuuri üldarvestuses teenis Taaramäe seitsmenda koha, jäädes parimast, itaallasest Tommaso Datist (Team UKYO) 59 sekundi kaugusele. Sellega lõppes eestlase pooleteist kuu pikkune Aasia võistlusperiood. Jaapani velotuuri üldarvestuses sai Taaramäe 24. ja Kumano velotuuri kokkuvõttes 16. koha.