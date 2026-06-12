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Taaramäe hoidis võtmeetapi järel kokkuvõttes esikümne kohta

Jalgrattasport
Rein Taaramäe (vasakul).
Rein Taaramäe (vasakul). Autor/allikas: Ryo KODAMA
Jalgrattasport

Koreas jätkuval Gyeongnami velotuuri (UCI 2.2) neljandal etapil (Namhae – Namhae; 118,7 km) sai Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) 29. koha. Üldarvestuses jätkab eestlane seitsmendana.

Neljas etapp oli üldarvestuse peale sõitjatele oluline, sest veidi enne finišit oli kahekilomeetrine tõus keskmise protsendiga 9,4. Järsumad kohad olid aga isegi 15%, vahendab ejl.ee.

Etapivõidu teenis Timofei Ivanov (Wheeltop Rotor Chengdu Team; 2:46.06). Talle järgnesid Korea rattur Jaebin Yun (Roojai Insurance Winspace; +0.22) ja klubikaaslane Andrei Stepanov (+0.29). Taaramäe jäi võitjast ühe minuti ja 24 sekundi kaugusele.

"Tõus kestis kuus minutit ja numbrid ise olid normaalsed, kuid w/kg on hetkel kehva. Tegin oma ära ja hoidsin üldarvestuses oma kohta. Kui niimoodi edasi minna, siis võib hooaja lõpus veel midagi tulla. Üldises pildis oli oodatav sõit," ütles Taaramäe võistluspäeva järel.

Kokkuvõttes hoiavad kaksikjuhtimist itaallased Tommaso Dati ja Simone Raccani (mõlemad Team UKYO). Seitsmendal kohal olev Taaramäe kaotab parimale 57 sekundiga.

Velotuuri viimane etapp sõidetakse Changwoni tänavatel ja sellel on pikkust 44,6 kilomeetrit.

Toimetaja: Henrik Laever

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