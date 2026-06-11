Taaramäe jätkab Gyeongnami velotuuril viiendana

Teisel, 104,8-kilomeetrisel etapil pälvis võidu austraallane Alastair Christie-Johnston (CCache x Bodywrap; 2:25.48). Peargupp, kus ületas finišijoone 30. positsioonil ka Taaramäe, kaotas parimale kuue sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Üldarvestuse mehed ei rahmeldanud väga. See tegi sõidu kontrollitumaks ja lihtsamaks," ütles Taaramäe. "Aga etapp ise oli raskem, kui tundus. 105 kilomeetri jooksul kogunes 1800 m tõusu. See on päris korralik ports selle lühikese distantsi kohta. Ega midagi kriitilist ja eripärast polnudki. Oli palav ja korralik võistluspäev. Tiksumist polnud ja läks pea tund enne, kui üks grupike minema lasti. Seejärel kaua ei magatud, kui jälitama hakati ehk tegelikult oli kiire päev."

Velotuuri kolmandal etapil (126,1 km) oli suur grupifiniš, milles sprintis end võitjaks austraallane Liam Walsh (Ccache x Bodywrap; 2:52.58). Taaramäe sai 50. koha.

Kokkuvõttes jätkab liidrina itaallane Simone Raccani (Team UKYO), kellele järgnevad šveitslane Simon Pellaudd (Li Ning Star; +0.02) ja kaasmaalane Tommaso Dati (Team UKYO; +0.10). Taaramäe (+0.15) läheb neljandale etapile vastu viiendalt positsioonilt.

Eestlase sõnul võib just neljas, 118,7-kilomeetrine etapp Namhae teedel olla üldarvestuse kontekstis määravaima tähtsusega.