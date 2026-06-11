X!

Taaramäe jätkab Gyeongnami velotuuril viiendana

Jalgrattasport
Rein Taaramäe
Rein Taaramäe Autor/allikas: Ryo KODAMA
Jalgrattasport

Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) hoiab Koreas jätkuval Gyeongnami velotuuril (UCI 2.2) kolmanda etapi järel üldarvestuses viiendat kohta.

Teisel, 104,8-kilomeetrisel etapil pälvis võidu austraallane Alastair Christie-Johnston (CCache x Bodywrap; 2:25.48). Peargupp, kus ületas finišijoone 30. positsioonil ka Taaramäe, kaotas parimale kuue sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Üldarvestuse mehed ei rahmeldanud väga. See tegi sõidu kontrollitumaks ja lihtsamaks," ütles Taaramäe. "Aga etapp ise oli raskem, kui tundus. 105 kilomeetri jooksul kogunes 1800 m tõusu. See on päris korralik ports selle lühikese distantsi kohta. Ega midagi kriitilist ja eripärast polnudki. Oli palav ja korralik võistluspäev. Tiksumist polnud ja läks pea tund enne, kui üks grupike minema lasti. Seejärel kaua ei magatud, kui jälitama hakati ehk tegelikult oli kiire päev."

Velotuuri kolmandal etapil (126,1 km) oli suur grupifiniš, milles sprintis end võitjaks austraallane Liam Walsh (Ccache x Bodywrap; 2:52.58). Taaramäe sai 50. koha.

Kokkuvõttes jätkab liidrina itaallane Simone Raccani (Team UKYO), kellele järgnevad šveitslane Simon Pellaudd (Li Ning Star; +0.02) ja kaasmaalane Tommaso Dati (Team UKYO; +0.10). Taaramäe (+0.15) läheb neljandale etapile vastu viiendalt positsioonilt.

Eestlase sõnul võib just neljas, 118,7-kilomeetrine etapp Namhae teedel olla üldarvestuse kontekstis määravaima tähtsusega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

14:19

Taaramäe jätkab Gyeongnami velotuuril viiendana

10.06

Mätik sõitis end Prantsusmaal üldarvestuses kümne sekka

09.06

Taaramäe sõitis Koreas välja isikliku rekordi ja lõpetas viiendana

09.06

Eesti BMX-krossiratturid said EM-i eel olulist kogemust

08.06

Hollandi rattatäht võitis ka kolmanda suurtuuri

07.06

Mihkels lihvis kodulinnas vormi: ei viitsinud üksinda trenni minna

07.06

Tartu Rattaralli võitis teist aastat järjest Lauri Tamm

07.06

Mätik läheb Prantsusmaal velotuuri võitma: olen ainus, kes lähedal on

06.06

Tour of Estonia üldvõit läks poolakale, teiseks tuli Romet Pajur

05.06

Martinš Pluto: eelmisel aastal murdsin käed, nüüd tõstsin need taeva poole

05.06

Tour of Estonia esimese etapi võitis lätlane, Pajur kolmas

04.06

Tour of Estonia proloogi esikoht jäi Eestisse

03.06

Uuenduskuuri läbinud Tour of Estonia saab neljapäeval avapaugu

02.06

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

02.06

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

01.06

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

01.06

Mihkels: kui saan võistelda parema sprindisuunitlusega tiimiga, olen rohkemaks võimeline

01.06

Eestlased pälvisid Leedu velotuuri finaaletapil kaksikvõidu

31.05

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

31.05

Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

sport.err.ee uudised

14:52

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad legendaarsetel Jyväskylä teedel

14:19

Taaramäe jätkab Gyeongnami velotuuril viiendana

13:47

Valitsev maailmameister Argentina kerkis MM-iks edetabelis esikohale

13:24

Vastuoluline Eliasch kaotas FIS-i presidendivalimised ühe häälega

12:50

Eesti lestaujumise juuniorid võitsid EM-il kolm medalit

12:19

Eesti võrkpallikoondis peab nädalavahetusel kodus kaks Euroopa liiga mängu

11:43

Tarmo Tiisler: kaifin mängudeks valmistumist iga turniiriga aina rohkem

11:23

Infantino MM-i kriitikutele: me pole maailmavalitsejad, rahunege maha

11:14

Petangimeistrid paarismängudes selgusid Haapsalus

10:42

Selgusid meeste korvpallikoondise kandidaadid MM-valikmängudeks

10:14

17-aastane ameeriklane alistas Oslos olümpiavõitja dos Santos Warholmi

09:37

Aron saab juuni jooksul kaks korda Audi rooli taha istuda

09:08

TÄNA OTSE | Mehhiko avab kaht finaali võõrustanud staadionil jalgpalli MM-i

08:59

VIDEO | 20-aastane tudeng uuendas tõkkejooksu maailmarekordit

08:31

Pärnu tüdruk püstitas TV 10 finaaletapil vanuseklassi Eesti rekordi

08:05

Ajaloolise tagasituleku teinud Knicks jõudis tiitlist võidu kaugusele

10.06

Legia viigistas suure võiduga finaalseeria, Drelli klubi kaotas avamatši

10.06

ETV spordisaade, 10. juuni

10.06

Teigamägi: Eesti sport vajab täna töörahu ja usaldust

10.06

Martin Paasoja jätkab Tartu Ülikool ridades

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo