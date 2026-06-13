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Seixas tegi karmile kukkumisele vaatamata Touri eelvõistluse lõpu põnevaks

Jalgrattasport
Paul Seixas pärast kukkumist Auvergne-Rhone-Alpes'i velotuuril
Paul Seixas pärast kukkumist Auvergne-Rhone-Alpes'i velotuuril Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Traditsiooniliselt Prantsusmaa velotuuri peamiseks eelvõistluseks oleval Tour Auvergne-Rhone-Alpes'i velotuuril, endise nimega Dauphine velotuuril, juhib enne viimast päeva noor austraallasest üllatusmees Luke Tuckwell (Red Bull–Bora–Hansgrohe). Laupäevane eelviimane etapp (La Bridoire - Grand Colombier; 133.6 km) pakkus palju draamat ning andis etapivõidu Isaac del Torole (UAE).

Dauphine pakkus aastate jooksul kuhjaga ootamatusi ja velotuuri uus nimi ei ole nähtavasti seda muutnud: tuuri suursoosiku Paul Seixasi meeskond Decathlon ei suutnud reedesel etapil ühtegi oma meest suurde jooksikute gruppi saata, Prantsusmaa tulevikutäht pidi lõputõusul kõvasti energiat põletama, aga uueks üldliidriks kerkis tänavu World Touri tasemel esimest hooaega sõitev 21-aastane austraallane Luke Tuckwell.

19-aastase Seixasi plaan oli laupäeval rünnata, ent selle nurjas vaid 30 kilomeetrit pärast etapi algust toimunud kukkumine. Prantslane libises enda sõnul 70 km/h sõites laskumisele liiga agressiivselt peale minnes teelt välja ning vigastas käsi, mistõttu oli tal hiljem raske juhtrauast hoida. Enne jätkamist istus Seixas tükk aega arsti hoole all murul ning kui ta uuesti sadulasse istus, oli ta grupist neli minutit maas.

Tiimikaaslaste Stefan Bisseggeri ja Daan Hoole abil hakkas Seixas vahet jõudsalt vähendama, esimese kategooria Grand Colombier' tõusul 60 km enne finišit võtsid selle ülesande üle Aurelien Paret-Peintre ja Nicolas Prodhomme ning Seixas jõudis enne mäetippu minuti kaugusele.

Koos viienda tiimikaaslase Leo Bisiaux'ga jõudis Seixas pärast laskumist 40 km enne etapi lõppu viimaks peagruppi tagasi ning suutis siis hiljem üksi hiilgavalt enda tuulde jätta ka Tuckwelli. Etapivõit läks kategooriavälise Grand Colombier' teise tõusu järel Del Torole, kes edestas esimesena rünnanud Juan Ayusot (Lidl-Trek) 24 ja norralast Tobias Halland Johannesseni (Uno-X) 38 sekundiga.

Suurepärane tagasitulek andis Seixasile lõpuks seitsmenda koha, kaotust mehhiklasele kogunes 1.21. Tuckwell kaotas prantslasele veidi enam kui minuti ning viimase etapi eel on üldarvestuses kõik veel lahtine: Tuckwellile järgnevad Matteo Jorgenson (+0.42), Del Toro (+0.49), Ayuso (+1.06), Johannessen (+1.33), Seixas (+1.54) ning Mattias Skjelmose (+1.59).

"Olen oma meeskonnakaaslaste üle väga uhke. Enda peale olen väga vihane, aga tiimi üle uhke. Nad tegid uskumatut tööd: kaotasin kokkuvõttes ainult ühe koha, tänu nende tööle, mis oli imeline. Vaatame, mis täna öösel saab, aga tahan meeskonnakaaslaste nimel lõpuni võidelda," sõnas Seixas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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