Eesti lestaujumise juuniorid võitsid EM-il kolm medalit

Kreekas Chiose saarel toimuvatel lestaujumise juunioride Euroopa meistrivõistlustel kujunes kolmas võistluspäev Eesti koondisele väga edukaks. Eestlased võitsid kolm medalit ning püstitasid uue Eesti täiskasvanute ja juunioride rekordi.

Päeva silmapaistvaima tulemuse tegi Sten Baumann, kes võitis 200 meetri ballooniujumises (200 IM) hõbemedali. Pingelises finaalis käis võitlus medalite nimel kuni viimaste meetriteni ning Baumann lõpetas distantsi ajaga 1.19,43. Selle tulemusega püstitas ta ühtlasi uue Eesti täiskasvanute ja juunioride rekordi.

Edu saatis ka Eesti teatevõistkondi. Noormeeste 4 x 50 meetri lestaujumise teatevõistkond koosseisus Nikita Kulikov, Robin Baumann, Maksim Radtšenko ja Ivan Golovin võitis hõbemedali ajaga 1.07,40. Neidude teatevõistkond koosseisus Johanna Kukk, Polina Ikkonen, Grete Traks ja Krete Maalust teenis 4 x 50 meetri lestaujumise teateujumises pronksmedali tulemusega 1.16,66.

Medalikonkurentsis olid veel mitmed Eesti sportlased. Polina Ikkonen saavutas 200 IM distantsil neljanda koha ajaga 1.31,41 ning Nikita Kulikov jäi 50 SF distantsil napilt poodiumilt välja, lõpetades neljandana ajaga 17,01.

Kolme võistluspäeva järel on Eesti koondis võitnud kokku kuus medalit – 1 kuld-, 3 hõbe- ja 2 pronksmedali.

Lestaujumise juunioride Euroopa meistrivõistlused jätkuvad Chiosel kuni 12. juunini.