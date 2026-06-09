17-aastane Eesti neiu tuli lestaujumises Euroopa juunioride meistriks

Rae vallas treeniv 17-aastane Krete Maalust võitis 50 meetri sukeldumise distantsi. Hommikustes eelujumistes näites Maalust suurepärast minekut, ujudes uueks Eesti juunioride rekordiks 16,38. Eelmine rekord 16,44, mis oli ujutud 13 aastat tagasi Ksenia Belomestnova poolt, oli omal ajal Euroopa ja maailma juunioride rekord. Praegune Euroopa juunioride rekord on 16,30.

Õhtuses finaalis ei saanud keegi Maalustile vastu ja ajaga 16,59 krooniti eestlanna Euroopa juunioride meistriks. Talle järgnes hõbemedali võitnud kreeklanna Maria Iliaki ajaga 16,95, pronksmedal läks jagamiseks ukrainlanna Jelizaveta Hretšõhhina ja kreeklanna Aimilia Papaioannou vahel, mõlemad ujusid ajaga 17,20.

"Valmistusime selleks võistluseks pikalt ja tegime kõik, mis suutsime. Kohapeal oli meil ainult üks eesmärk – teha seda, mida oleme treeninud, nii nagu oleme seda treeninud ja see õnnestus. Krete tegi kõik ära suurepäraselt ja nüüd on Krete Euroopa juunioride meister," rõõmustas treener Vladimir Kunitsõn.

Noormeeste seas sai Nikita Kulikov samal alal neljanda koha ja Maksim Radtšenko oli seitsmes.

Euroopa meistrivõistlustel osaleb 18 riiki, Eestist on kohapeal 11-liikmeline koondis.