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Eesti juuniorid võitsid lestaujumise EM-il kaks medalit ja rekordit

Teised alad
Krete Maalust ja Nikita Kulikov
Krete Maalust ja Nikita Kulikov Autor/allikas: Eesti allveeliit
Teised alad

Kreekas Chiose saarel toimuvatel lestaujumise juunioride Euroopa meistrivõistlustel tõi teine võistluspäev Eesti koondisele kaks medalit ning kaks uut Eesti juunioride rekordit.

Hõbemedali võitis Krete Maalust 100 meetri ballooniujumises (100 IM). Eelujumises viiendat aega näidanud Maalust läbis finaalis distantsi ajaga 37,85 ning parandas sellega Eesti juunioride rekordit.

Pronksmedali teenis samal distantsil Nikita Kulikov. Eelujumises kuuendana lõpetanud Kulikov näitas finaalis märkimisväärset arengut, kärpides oma aega enam kui kahe sekundiga ning lõpetades tulemusega 34,56. Ka see tähistas uut Eesti juunioride rekordit. 

Teisel võistluspäeval jõudsid finaali ka Johanna Kukk ja Sofie Pekarski. Johanna Kukk saavutas 100 IM distantsil kuuenda koha ajaga 39.86 ning Sofie Pekarski lõpetas 50 BF distantsi seitsmendana tulemusega 22.96. 

Teisel võistluspäeval saavutasid Eesti sportlased veel järgmised kohad:

Krete Maalust – 2. koht, 100 IM – 37,85 (Eesti juunioride rekord)
Nikita Kulikov – 3. koht, 100 IM – 34,56 (Eesti juunioride rekord)
Johanna Kukk – 6. koht, 100 IM – 39,86
Sofie Pekarski – 7. koht, 50 BF – 22,96
Ivan Golovin – 13. koht, 50 BF – 20,77
Dmitri Smirnov – 14. koht, 400 SF – 3.42,19
6.–12. juunini kestvatel Euroopa meistrivõistlustel on Eesti koondis kahe võistluspäeva järel võitnud juba kolm medalit – ühe kulla, ühe hõbeda ja ühe pronksi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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