Spursil läks Thunderi alistamiseks vaja kahte lisaaega

Spurs juhtis veel üheksa minutit enne normaalaja lõppu kümne punktiga (87:77), kuid seejärel mäng võrdsustus ning viimastel minutitel vahetus liider mitu korda. Normaalaja lõpuks oli tablool viigiseis 101:101, mis tähendas lisaaega.

Lisaaja esimeses vaatuses viskasid mõlemad meeskonnad seitse punkti. Teises vaatuses otsustas mängu saatuse Victor Wembanyama, kelle kaks järjestikust pealtpanekut viimasel minutil andsid Spursile kuuepunktilise edu.

Wembanyama tegi hirmkõva partii. Tema arvele kogunes 41 punkti, 24 lauapalli, kolm resultatiivset söötu, kolm viskeblokeeringut ja üks vaheltlõige. Dylan Harper toetas teda rünnakul 24 punktiga ja sooritas kaitses seitse vaheltlõiget ning Stephon Castle aitas 17 silma ja 11 lauapalliga.

Thunderi resultatiivseimaks osutus Alex Caruso, kes tabas 14 kolmepunktiviskest kaheksa, lõpetades 31 punktiga. Äsja teist korda põhiturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Shai Gilgeous-Alexander oli hädas visketäpsusega ning tema arvele jäi 24 punkti.

Nelja võiduni peetava seeria teine mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva. Tuleval ööl algab idakonverentsi finaalseeria, kus lähevad vastamisi New York Knicks ja Cleveland Cavaliers.