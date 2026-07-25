Pärnu korvpallimeeskond lisas koosseisu Roger Hermeti

18-aastane ning 197 sentimeetri pikkune Hermet mängis eelmisel hooajal esiliigas Audentese SG/Swedbankis, kelle eest kogus 19 mängus keskmiselt 12,1 punkti ning 4,6 lauapalli. Sel suvel kandis ääremees Eesti U-20 koondise särki, kelle eest kogus kuues B-divisjoni EM-finaalturniiri mängus keskmiselt 7,8 punkti, 2,7 lauapalli ja 1,2 korvisöötu.

Tuleval hooajal esindab ta Transcom Pärnut. "Mul on väga hea meel Pärnuga liituda. Otsus sündis üsna kiiresti, sest tundsin, et see on minu jaoks õige järgmine samm. Näen siin head võimalust areneda, saada väärtuslikku mängukogemust ning usun, et meeskonnal on potentsiaali saavutada sellel hooajal häid tulemusi," sõnas Hermet Pärnu meeskonna sotsiaalmeedia vahendusel.

"Treener Evartiga ei ole ma varem otseselt kokku puutunud, kuid ootan põnevusega võimalust tema käe all töötada. Pärnu on jätnud mulle väga hea mulje. Tegemist on ambitsioonika klubiga, kus tehakse igapäevaselt head tööd. Minu eesmärk on anda igal treeningul ja mängul endast maksimum, areneda mängijana ning aidata meeskonnal oma eesmärke saavutada. Ootan juba põnevusega esimesi mänge Pärnu kodusaalis ning kohtumist meie fännidega," lisas Kregor Hermeti noorem vend.

Pärnu peatreener Kirstjan Evart usub, et Hermetil on olemas kõik eeldused järgmise sammu tegemiseks. "Rogeri liitumise üle on hea meel. Näen, et noorel mehel on olemas omadused, et korvpallurina läbi lüüa. Õige hetk tema jaoks teha samm edasi Eesti-Läti liiga meeskonda ja oma arengut mängijana jätkata. Suvel U20 koondises oli hetki, mil ta näitas head kvaliteeti. Kogemuste lisandumise ja igapäevase tööga tuleb saavutada oma mängus vajalik stabiilsus, et oma taset mängijana edasi viia. Kõik võimalused selleks on olemas," sõnas treener.