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Ferrari pikendas Charles Leclerciga lepingut

Vormelisport
Charles Leclerc
Charles Leclerc Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Vormelisport

Ferrari teatas, et sõlmis Charles Leclerciga uue mitmeaastase lepingu, mis hoiab Monaco vormelisõitja Itaalia suurklubi ridades ka järgmistel Vormel 1 hooaegadel.

Leclerc liitus 2016. aastal Ferrari meeskonna sõitjate akadeemiaga. Pärast Vormel 2 meistritiitli võitmist 2017. aastal, debüteeris ta aasta hiljem Vormel 1 sarjas. Ferrari põhisõitjaks sai ta 2019. aastal. 

"Ma ei saaks olla õnnelikum, et saan seda teekonda Scuderia Ferrari HP-ga jätkata. See on minu jaoks alati olnud palju enamat kui lihtsalt meeskond," ütles Leclerc Ferrari avalduses. 

Leclerc usub oma meeskonna projekti rohkem kui kunagi varem ning soovib aidata tuua maailmameistritiitli tagasi Maranellosse. 
Ferrari meeskonnajuhi Frederic Vasseuri sõnul oli lepingu pikendamine loomulik samm.

"Charles on olnud Ferrari perekonnaliige juba aastaid. Oleme näinud tema arengut nii sõitja kui ka inimesena ning teame, kui palju see projekt talle tähendab. Meil on hea meel jätkata tööd ühiste eesmärkide nimel," sõnas Vasseur. 

28-aastasest Leclercist on aastate jooksul saanud üks võtmefiguure. Ta on Ferrari ajaloo teine enim stardikohti teeninud sõitja ning kvalifikatsioonivõitude arvestuses jääb ta alla vaid seitsmekordsele maailmameistrile Michael Schumacherile.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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