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Mercedes võttis Antonelli tehnilise rikke eest vastutuse

Vormelisport
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Mercedes tunnistas, et vormel-1 Suurbritannia GP-l Kimi Antonelli katkestamiseni viinud tehniline rike oli meeskonna süü.

Itaallane alustas Silverstone'i etapil parimalt stardikohalt. Kuigi ta kaotas sõidu alguses kaks kohta, tõusis ta taas võitlusse esikoha nimel. 11 ringi enne finišit tabas Antonelli autot tehniline rike, mille tõttu kaotas ta võimaluse võidu eest võidelda.

Mercedese meeskonnajuhi Toto Wolff sõnul põhjustas probleemi purunenud esiratta pidurikanali ümbruses olnud rattakilp, mis muutis auto juhtimise väga keeruliseks.

"See on meie süü. Auto ei tohiks puruneda," ütles Wolff. Tema sõnul usub meeskond, et ilma rikketa oleks Antonelli suutnud sõidu lõpus püüda ka võitjaks tulnud Charles Leclerc.

Kuigi Mercedes kutsus Antonelli kaks korda boksi ja käskis tal lõpuks katkestada, proovis noor itaallane siiski võistlust jätkata. Seejärel määrati talle rajapiirangute korduva ületamise eest viiesekundiline ajakaristus, mille tõttu langes ta finišiprotokollis üheksandalt kohalt 16. positsioonile.

Antonelli sõnul tundis ta kohe, et autoga on midagi valesti, kuid ei soovinud võitluseta alla anda.

 "Püüan iga kord rajale minnes anda endast maksimumi. Nägin võimalust vähemalt üks punkt teenida ja tahtsin selle nimel võidelda. Kahju, et see ei läinud plaanipäraselt, sest meil oli reaalne võimalus võidu eest heidelda. See annab ainult lisamotivatsiooni tulla tagasi veelgi tugevamana," ütles Antonelli.

Katkestamine oli Antonellile viimase kolme etapi jooksul juba teine kord, kui ta punktideta jäi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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