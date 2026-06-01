Bednarek tegi 200 meetris kiire jooksu, sündis mitu hooaja tippmarki

Kergejõustiku hooaja kolmandal etapil Rabatis ohustas meeste 200 meetri jooksu hooaja maailma tippmarki ameeriklane Kenneth Bednarek, kes jäi sellest tulemusest siiski paari sajandiku kaugusele.

Suurtelt tiitlivõistlustelt sellel distantsil neli hõbedat võitnud, kuid seni kullata Bednarek läbis Marokos pool staadioniringi ajaga 19,69. Maailma hooaja edetabelit juhib Austraalia sprinditalent Gout Gout 19,67-ga.

Bednarek püstitas siiski võistluste rekordi ja tema esikoht Rabatis oli väga kindel, kuna samuti 20 sekundi piiri alistanud Letsile Tebogo (Botswana) kaotas 27 sajandikuga. Kolmandaks tuli Sinesipho Dambile (Lõuna-Aafrika; 20,03).

Naiste samal distantsil tegi kaasa ka Bahama täht Shaunae Miller-Uibo, aga jäi ajaga 22,42 siiski napilt esikolmikust välja. Kaksikvõidu said ameeriklannad Cambrea Sturgis (22,21) ja Kayla White (22,28), kellele järgnes kanadalanna Audrey Leduc (22,41).

Kui 200 meetris jäid maailma hooaja tippmargid püstitamata, siis mitmel muul distsipliinil need siiski sündisid. Näiteks naiste 400 meetri tõkkejooksu võitis slovakitar Emma Zapletalova ajaga 52,82. Teisena lõpetas ameeriklanna Anna Cockrell (53,18).

Kodupubliku rõõmuks sai samaga hakkama meeste 3000 meetri takistusjooksus ka Soufiane El Bakkali, kes saavutas esikoha ajaga 7.57,25. Ta edestas 0,55 sekundiga Euroopa rekordi püstitanud sakslast Frederik Ruppertit.

Väljakualadest sündis maailma hooaja tippmark meeste kuulitõukes, kus Joe Kovacs sai parimal katsel kirja 22.58. Ta edestas järgnevaid väga kindlalt, sest kaasmaalane Ryan Crouser heitis täpselt 99 sentimeetrit vähem.