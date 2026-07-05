Keskkooliõpilane alistas Teemantliigas valitseva olümpiavõitja

Juunikuu alguses esimese USA keskkooliõpilasena aja alla 20 sekundi jooksnud Taylor läbis nüüd Eugene'is pool staadioniringi isikliku rekordiga 19,75. Teiste seas jättis ta selja taha 200 meetri jooksu valitseva olümpiavõitja Letsile Tebogo, kes sai teise koha 19,93-ga. Ükski teine osaleja 20 sekundi piiri ei alistanud.

"Ma teadsin, et saab olema tihe heitlus. Enne võistlust ütlesin isale ja treenerile, et kui keegi tahab mind võita, siis nad peavad hullumeelse aja välja jooksma," rääkis Taylor võistluse järel.

U-20 vanuseklassi kõigi aegade edetabelis tõusis Taylor Usain Bolti (19,93) ette kolmandale kohale, temast kiiremini on 200 meetri läbinud vaid Erriyon Knighton (19,49) ja Gout Gout (19,67).

Naiste 100 meetri jooksus pidasid vägeva duelli maha valitsev maailmameister Melissa Jefferson-Wooden ja Pariisi OM-hõbe Sha'Carri Richardson. Võidu võttis Jefferson-Wooden, kes jooksis välja oma hooaja tippmargi 10,78 ning edestas Richardsoni vaid ühe sajandikuga.

"See oli tõepoolest võitlus viimase hetkeni, aga mina tahtsin võitu rohkem ja seda ma ka tegingi," sõnas Jefferson-Wooden.

Vägeva tulemusega sai hakkama ka ameeriklanna Masai Russell. Ta võitis naiste 100 meetri tõkkejooksu võistluse rekordi 12,24-ga. Teise koha teenis maailmarekord omanik nigeerlanna Tobi Amusan 12,34-ga. Meeste 110 meetri tõkkejooksus sündis samuti võistluste rekord, kui ameeriklane Jamal Britt viis oma isikliku tippmargi 12,86-ni.

Meeste kettaheite maailmarekordi omanik Mykolas Alekna naasis Teemantliigas võistlustulle võidukalt. Leedulane heitis oma parimal katsel 71.06. Sloveen Kristjan Ceh sai 69.94-ga teise koha ja kolmandaks tuli valitsev olümpiavõitja jamaikalane Roje Stona 67.42-ga.

Kuulitõukes sündis uus maailma hooaja tippmark, kui itaallane Leonardo Fabbri võidutses 22 meetri ja 74 sentimeetri pikkuse tõukega. 22 meetri joone alistas veel ka jamaikalane Rajindra Campbell (22.16). Naiste võistlusel alistasid 20 meetrit kahekordne maailmameister ameeriklanna Chase Jackson (20.56) ja valitsev maailmameister hollandlanna Jessica Schilder (20.11).

Järgmine Teemantliiga etapp toimub 10. juulil Monacos.