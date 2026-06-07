Duplantis jäi üle aastate Teemantliigas võiduta

Duplantis sai algkõrgusest 5.60 üle teisel katsel ja alistas kõrguse 5.80 esimese hüppega. Austraallane Kurtis Marschall haaras temalt esikoha kolmandal katsel ületatud 5.90-ga. Duplantis tegi kaks ebaõnnestunud hüpet kõrgusel 6.00 ja proovis seejärel võitu vormistada 6.05-ga, ent ka see kõrgus jäi tema jaoks ületamatuks.

29-aastane Marschall teenis oma esimese võidu Teemantliiga etapil. Duplantis jäi viimati Teemantliigas võiduta 2023. aasta suvel Monacos. Marschalli ja Duplantise järel saavutas kolmanda koha prantslane Baptiste Thiery (5.80).

Kodupublikule pakkus lohutust Daniel Stahl, kes võitis meeste kettaheite teisel katsel heidetud 69.60-ga. Talle järgnesid kokkuvõttes austraallane Matthew Denny (69.02) ja sloveen Kristjan Ceh (67.67). Naiste kettaheites teenis esikoha ameeriklanna Valarie Sion (68.60), teiseks tuli hollandlanna Jorinde van Klinken (66.57) ja kolmanda koha sai võitja kaasmaalane Laulauga Tausaga (65.89).

Hollandi kuulitõukaja Jessica Schilder ohustas taas 21 meetri piiri, kui tõukas võistluste rekordi 20.89. Ükski teine naine 20 meetri joont ei alistanud. Chase Jackson võttis teise koha 19.91-ga ja Sarah Mitton platseerus kolmandaks 19.89-ga.

Jooksualadel tegi fenomenaalse esituse šveitslanna Audrey Werro, kes läbis 800 meetrit kõigi aegade kolmanda tulemusega 1.53,98, millega jäi 43 aasta vanusest maailmarekordist 0,7 sekundi kaugusele. Võistluse favoriit Keely Hodgkinson pälvis teise koha 1.54,33-ga, mis tõstis ta kõigi aegade tabelis kuuendaks. Kolmas oli ameeriklanna Roisin Willis 1.57,56-ga.

A HISTORIC 800m!



Audrey Werro wins a pulse-racing duel with @keelyhodgkinson, clocking a world lead and #DiamondLeague record 1:53.98.



Hodgkinson sets a new record in second with 1:54.33.#StockholmDL

@GorczynskaMarta / Thomas Windestam pic.twitter.com/9jq8tuAju4 — Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2026

Meeste jooksus sel distantsil võitis Teemantliigas debüteerinud, 17-aastane Cooper Lutkenhaus, kes püüdis kinni Pariisi olümpiahõbeda Marco Aropi ning sai võiduajaks kirja 1.42,70. Arop lõpetas ajaga 1.43,11 teisel kohal, kolmas oli alžeerlane Slimane Moula 1.43,41-ga.

Naiste 100 meetri jooksu valitsev maailmeister Melissa Jefferson-Wooden teenis võidu ajaga 10,84. Adaejah Hodge'ile kuuluvast maailma hooaja tippmargist jäi tal puudu 0,07 sekundit. Teise koha sai britt Amy Hunt, kes nihutas oma isikliku rekordi 10,97-ni ning kolmandaks tuli Luksemburgi esindaja Patrizia van der Weken 11,05-ga.

Meeste 200 meetri jooksus edestas konkurente selge edumaaga ameeriklane Kenny Bednarek, kelle võiduajaks kujunes 19,87. Lõuna-aafriklane Sinesipho Dambile hõivas teise koha 20,10-ga ja ameeriklane Courtney Lindsey saavutas kolmanda koha 20,24-ga.