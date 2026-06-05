Lyles võidutses 100 meetris, Pathirage püstitas maailma hooaja tippmargi

Kergejõustiku Teemantliiga hooaja neljandal etapil Roomas näitasid suurepärast vormi sprinditähed Noah Lyles ja Julien Alfred, samal ajal kui mitmel alal püstitati maailma hooaja tippmargid kui ka rahvusrekordid.

Meeste 100 meetri jooksus tegi hooaja Teemantliiga debüüdi ameeriklane Noah Lyles, kes võitis tugeva lõpuspurdiga ajaga 9,88. Teise koha sai kamerunlane Emmanuel Eseme (9,94), kes püstitas rahvusrekordi. Kolmandana lõpetas Botswana olümpiavõitja Letsile Tebogo ajaga 9,95.

Naiste 200 meetri jooksus alistas Pariisi olümpiavõitja Julien Alfred valitseva maailmameistri Melissa Jefferson-Woodeni. Alfred võidutses ajaga 21,93, Jefferson-Wooden lõpetas teisena 22,17-ga.

Meeste 110 meetri tõkkejooksus püstitas ameeriklane Trey Cunningham isikliku rekordi 12,98 ning võttis esikoha jamaikalase Orlando Bennett ees, kes lõpetas ajaga 13.31.

Väljakualadest sündis maailma hooaja tippmark meeste odaviskes, kus Sri Lanka sportlane Rumesh Tharanga Pathirage lennutas oda 92.62 meetri kaugusele. Sellega püstitas ta nii maailma hooaja tippmargi, Sri Lanka rahvusrekordi kui ka võistluste rekordi. Teise koha saanud grenadalane Anderson Peters kaotas talle enam kui kaheksa meetriga.

Maailma hooaja tippmark sündis ka naiste 400 meetri tõkkejooksus, kus slovakitar Emma Zapletalova võitis ajaga 52,58 ning püstitas Slovakkia rahvusrekordi. Ameeriklanna Anna Cockrell jäi teiseks ajaga 52,77. Seitsmendale kohale jäänud norralanna Amalie Iuel püstitas isikliku rekordi 54,05.

Naiste 400 meetri jooksus teenis esikoha norralanna Henriette Jaeger, kelle võiduaeg 49,60 jäi vaid 11 sajandiku kaugusele tema isiklikust rekordist. Seitsmendana lõpetas olümpiavõitja Keely Hodgkinson, kes püstitas 400 meetris isikliku rekordi 51,14.

Järgmine Teemantliiga etapp toimub Stockholmis pühapäeval.