Noah Lyles püstitas vähejoostud distantsil maailmarekordi

100 meetri jooksu valitsev olümpiavõitja läbis vähejoostud distantsi ajaga 14,67. Ta parandas tänavu jamaikalase Kishane Thompsoni poolt püstitatud tippmarki 25 sajandiku võrra.

Lylesi järel ületas teisena finišijoone Lõuna-Aafrika Vabariigi välejalg Sinesipho Dambile (14,78) ja kolmandana Austraalia imelaps Gout Gout (14,96).

Veidi enam kui nädal tagasi Stockholmis toimunud Teemantliiga etapil naiste 800 meetri jooksus fenomenaalse esitusega kõigi aegade tabelis kolmandale kohale tõusnud šveitslanna Audrey Werro teenis taas kindla võidu, lõpetades ajaga 1.54,45.

Werro edestas teise koha saavutanud ja sel distantsil ühtlasi hooaja avastardi teinud hollandlannat Femke Broeders-Boli rohkem kui kahe ja poole sekundiga. Broeders-Boli lõpptulemus 1.57,13 kergitas ta Hollandi kõigi aegade tabelis Ellen van langeni ja Sifan Hasseni järel kolmandaks.

Tugevad tulemused sündisid ka meeste miilijooksus, kus võtsid kaksikvõidu ameeriklased Nathan Green (3.49,44) ja Vincent Ciattei (+0,07). Kolmas oli marokolane Anass Essayi (+0,50).