Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

Shaunae Miller-Uibo
Bahama sprinter Shaunae Miller-Uibo on sel hooajal näidanud üha parimaid aegu ning kerkis laupäeval Teemantliiga etapil 200 meetri jooksu maailma hooaja edetabeli kuuendaks.

Eesti kümnevõistleja Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo jooksis laupäeval Hiinas Xiamenis toimunud kergejõustiku Teemantliiga etapil 200 meetris välja aja 22,04, millega jäi alla vaid 21,87-ga maailma hooaja edetabeli teiseks naiseks kerkinud Shericka Jacksonile.

Miller-Uibo tugev aeg on vaid 0,30 sekundit aeglasem kui tema juba seitse aastat tagasi joostud Bahama rekord, sellest kiiremini - ja ka siis vaid ühe sajandiku võrra - jooksis 32-aastane sprinter viimati 2021. aastal.

Tänavuses edetabelis on esikohal Julien Alfred 21,86-ga, Jamaica sprinteri Jacksoni laupäevane tulemus jääb sellele alla ühe sajandikuga ning kolmandal kohal on ameeriklanna Gabrielle Thomas (21,89). Miller-Uibo kerkis maailma edetabelis kuuendaks.

Eestile läbi aastate palju rõõmu pakkunud 400 meetri tõkkejooksus teenis esikoha brasiillane Alison Dos Santos (46,72), kes edestas kümne sajandikuga Karsten Warholmi. Kolmandaks tuli ameeriklane Caleb Dean 47,75-ga.

Naiste 100 meetri tõkkejooksu võitis uue USA rekordi püstitanud Masai Russell 12,14-ga, kettaheites võimutses Valarie Sion 68.45-ga. Meeste kaugushüppes teenis esikoha Miltiadis Tentoglou (8.46).

Toimetaja: Anders Nõmm

