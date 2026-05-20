Kullamäe kostitas Vene koduklubi 22 punktiga

Lietkabelis juhtis suurema osa mänguajast, kuid Šiaulai suutis mängu lõpu põnevaks teha ja 20 sekundit enne sireeni 84:83 juhtima minna. Lietkabelisele tõi võidu Jamel Morris, kes tabas keerulisest positsioonist kauge kahepunktiviske neli sekundit enne lõppu.

Morris viskas üleplatsimehena 24 punkti. Teda toetas tublisti Kullamäe, kelle arvele kogunes 22 punkti, kolm tulemuslikku söötu, üks lauapall ja üks vaheltlõige. Šiaulai mänguvankrit vedasid Cedric Henderson ja Dovydas Romancenko mõlemad 17 punktiga. Vene punktiarvet ei avanud ning tema kontole jäi üks lauapall.

Teisipäeval alustas veerandfinaalseeriat ka põhiturniiri võitja Kaunase Žalgiris, kes alistas kodusaalis Mihkel Kirvese tööandja Jonava 102:82 (22:17, 31:18, 24:17, 25:30). Moses Wright tõi võitjate kasuks 18 ja Dustin Sleva 17 punkti. Kirves ei kuulunud Jonava koosseisu.

Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni.