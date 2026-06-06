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Kullamäe kerkis pronksiseeria avamängus resultatiivseimaks

Korvpall
Kristian Kullamäe.
Kristian Kullamäe. Autor/allikas: BC Lietkabelis Panevėžys/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallur Kristian Kullamäe klubi Panevežyse Lietkabelis kaotas Leedu meistrivõistluste pronksiseeria avamängu võõrsil Klaipeda Neptunasele 73:86 (14:31, 23:15, 25:23, 11:17).

Mäng hakkas Panevežysel käest minema kohe kohtumise alguses, kui Neptunasel lasti visata esimese veerandiga 31 punkti. Kaotusseisu jäänud Lietkabelis suutis teisel poolajal vahe vähendada parimal juhul seitsmele silmale, aga löögiulatusse ei jõutudki.

Kullamäe oli aga 25 punktiga (kahesed 3/6, kolmesed 4/8, vabavisked 7/7) selgelt üleplatsimees. Ta lisas ühe lauapalli, neli resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, ühe bloki, viis pallikaotust ja neli viga. Võitjate parim oli 15 silmaga Karlis Šilinš.

Leedu kõrgliiga pronksiseeria kestab kolme võiduni. Järgmine mäng on kavas esmaspäeval, 8. juunil Panevežyses.

Leedu kõrgliiga finaalseerias kohtuvad tänavu Kaunase Žalgiris ja üllatuslikult nii kaugele jõudnud sõelmängude seitsmendalt asetuselt Utena Juventus, kes veerandfinaalis lükkas konkurentsist Vilniuse Rytase.

Toimetaja: Siim Boikov

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