OTSEBLOGI | Tilga, Roosleht ja Lillemets alustavad Götzise kümnevõistlust

Mullu Götzises 8405 punktiga üheksanda koha saanud Tilgal on praeguse seisuga Euroopa meistrivõistluste pilet taskus ja ilmtingimata kõrget punktiskoori jahtima ei lähe, kuid loodab pakkuda stabiilse võistluse.

"Eelmine aasta, kui see 8400 punkti üksikaladeks lahti võtta, siis seal oli paar väga nõrka ala ja paar väga tugevat ala," rääkis Tilga enne Götzise võistlust ERR-ile. "Näiteks kõrgust ma hüppasin seal 1.91 ja teivas oli ainult neli pool. Aga samas ketas oli vist 51 pool ja oda oli hea. Võib-olla eesmärk on teha stabiilsem võistlus. Võib-olla need halvad alad ära jätta – siis äkki tuleb midagi normaalset kokku ka," muigas ta.

Kõigi kolme eestlase jaoks on see hooaja esimeseks kümnevõistluseks; Rooslehel ja Lillemetsal on Götzisest häid mälestusi, sest just siin püstitasid mõlemad oma praeguse isikliku rekordi.

Lisaks Tilgale on Götzises võistlustules veel üheksa karjääri jooksul üle 8500 punkti kogunud meest, teiste seas Damian Warner, Leo Neugebauer ja Pierce Lepage. Maailma edetabelijuhiks on praegu 8420 punktiga ameeriklane Hakim McMorris, kes on samuti Götzises kohal. Naiste seitsmevõistluses lööb kaasa Erki Noole juhendatav Saga Vanninen.

Eestlaste ja valitud konkurentide rekordiseeriad:

Karel Tilga 8681 (10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73)

Rasmus Roosleht 8241 (10,81 (903) - 7.19 (1762)- 15.74 (2597) - 2.03 (3428) - 49,29 (4276) - 14,83 (5146) - 47.96 (5974) - 4.90 (6854) - 60.63 (7601) - 4.46,46)

Risto Lillemets 8156 (10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72)

Damian Warner 9018 (10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47,48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08)

Leo Neugebauer 8961 (10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61)

Pierce LePage 8909 (10,45 (987) - 7.59 (1944) - 15.81 (2784) - 2.08 (3662) - 47,21 (4610) - 13,77 (5614) - 50.98 (6505) - 5.20 (7477) - 60.90 (8228) - 4.39,88)

Niklas Kaul 8691 (11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70)

Götzise kümnevõistluse ajakava:

Laupäev

12.45 100 meetri jooks

13.55 Kaugushüpe

15.35 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

19.00 400 meetri jooks

Pühapäev

11.05 110 meetri tõkkejooks

12.10 Kettaheide

14.00 Teivashüpe

16.45 Odavise (B-grupp)

17.45 Odavise (A-grupp)

19.00 1500 meetri jooks