Tilga: ma ei saanud oma hetkeseisu kohta väga palju targemaks

Eesti mitmevõistleja Karel Tilga sai USA-s Californias toimuval Mt. SAC Relays võistlusel kirja tulemuse kolmel alal, aga jättis siis võistluse pooleli. Tilga selgitas, et katkestas säärevalu tõttu.

"Paar nädalat enne võistlust andis väike ärritus sääre siseküljel tunda, aga kuna olin ennast juba võistlustele registreerinud ja osavõtutasud tasunud, otsustasin siiski starti tulla, et kogeda üle pika aja uuesti võistlusnärvi ja -pinget. Suuremat muret vigastuse pärast ei ole. Mul oli füsioterapeut kaasas, nii et saime kiiresti reageerida ja asjaga kohe tegeleda," kirjutas Tilga ühismeedias.

Septembris Tokyos toimunud maailmameistrivõistlustel katkestanud Tilga sai 100 meetri jooksus kirja 11,13, kaugushüppes 6.97 ja kuulitõukes 14.38. Kolme alaga kogus ta 2391 punkti, oma rekordseeriast oli ta 297 punkti kaugusel.

"Alade osas väga palju kommenteerida ei olegi. 100 meetri jooksus oli start küll üsna kehv, aga aeg oli hooaja ja esimese stardi kohta täiesti okei," hindas Tilga. "Kaugushüppes läks esimene katse umbes 20 cm paku tagant ja tulemuseks tuli 6.97. Teises katses hakkas säär pitsitama ning jooksin lihtsalt läbi. Kuulitõukes ei kasutanud paremat jalga nii, nagu peaks, ja see kajastus ka tulemuses."

"Üldiselt ei saanud ma oma hetkeseisu kohta veel väga palju targemaks, aga selle võistluse peamine eesmärk oligi saada taas kätte võistlustunnetus," lisas ta. "Selles mõttes täitis start oma eesmärgi ära. Nüüd tuleb veel paar nädalat tööd teha ja siis juba oodata Götzist."

Götzise mitmevõistlus peetakse tänavu 30. ja 31. mail.