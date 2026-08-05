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Tilga: vanas eas on kohale jõudnud, et saan kontrollida vaid oma asju

Kergejõustiku EM
Karel Tilga
Karel Tilga Autor/allikas: Kuvatõmmis
Kergejõustiku EM

Mai lõpus Götzises enam kui 8400 punkti kogunud kümnevõistleja Karel Tilga sõnul on ta Birminghami EM-i eel saanud korralikult trenni teha ning kõik tingimused on loodud, et ta saaks teha hea tulemuse.

"Probleeme ei ole olnud, olen saanud ilusti trenni teha," kinnitas Tilga EM-i eel ERR-iga rääkides. "Ühtegi võistlust kahjuks ei ole teinud, nendega on USA-s pärast NCAA hooaega päris keeruline: täielik tühjus, ainult mingid väga kõrgetasemelised võistlused, kuhu Eesti mitmevõistlejaid väga ei võeta. Võistluspraktikat on pärast Götzist vähe, aga trenni mõttes on kõik hästi läinud," lisas ta.

Tilga tegi mai lõpus Götzises 8413 punktiga oma parima kümnevõistluse pärast 2023. aasta MM-i ja oli kuues. Võistlus oli stabiilne ja punktisumma korralik, isegi teda mitu nädalat enne Götzist seganud säärevigastuse kiuste.

"Enne Götzist oli mul kerge sääreprobleem, paar nädalat trenni jäi täpselt enne võistlust vahele. Märgid olid kõik head, tulemus oli okei, oli teada, et on vaja lihtsalt stabiilselt trenni teha ja natuke teravamaks saada," tõdes Tilga. "Mingit otsest rõhuasetamist pole olnud, teeme seda, mida teame, et töötab. Kõik tingimused on loodud, et teha hea tulemus," kinnitas ta.

2023. aasta MM-i neljanda mehe sõnul on ta Birminghami EM-i eel väga rahulikus meeleolus. "Olen neid tiitlivõistlusi käinud päris palju, olen kahjuks või õnneks juba vana sportlane! Minu üldine olek on võrreldes paari aasta tagusega tunduvalt rahulikum. Arusaamine, et saan kontrollida ainult neid asju, mida saan kontrollida, on minu vanas eas - 28-aastaselt - lõpuks kohale jõudnud. Tunduvalt rahulikumalt lähen peale, kui tavaliselt," kinnitas ta.

Kümnevõistlus on Birminghamis kavas 12. ja 13. augustil, lisaks Tilgale võistlevad eestlastest veel ka tiitlikaitsja Johannes Erm, Rasmus Roosleht ja Risto Lillemets. Euroopa meistrivõistlused peetakse Birminghamis 10.–16. augustini, EM-ile saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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