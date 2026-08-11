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Tilga sihib EM-il 8500 punkti

Kergejõustiku EM
Karel Tilga
Karel Tilga Autor/allikas: ERR
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis asuvad kolmapäeval võistlustulle kümnevõistlejad. Eestlastest tänavu parima tulemuse teinud Karel Tilga on võtnud sihiks teha EM-il parem tulemus kui kevadel Götzises.

Tilga tegi mai lõpus Götzises oma parima kümnevõistluse pärast 2023. aasta MM-i ja oli 8413 punktiga kuues. Ka Euroopa hooaja edetabelis on ta selle punktisummaga kuues.

"Viimased paar tiitlikat on suund olnud sinnapoole, et olen rahulikum, panen endale vähem ootusi ja lootusi peale enne võistlust ja selline üldine arusaam asjast, et juhtub see, mis juhtub, on natuke parem praegu," rääkis Tilga EM-i kümnevõistluse eelõhtul ERR-ile. "Mingit ametlikku mõõdupulka sellele pole, aga enesetunne on praegu hea, tunnen, et samm on kerge ja kuskilt ei valuta midagi. Hea tunne on üldiselt."

Küsimusele, kas ta on endale seadnud ka eesmärgi, millise punktisumma ta sooviks EM-il teha, vastas Tilga: "Midagi sellist, mis oleks parem kui Götzises. 8400+ või 8500+, sinnakanti, siis on päris hea."

Esmaspäeval Birminghami jõudnud Tilga tutvus soojendusstaadioniga, aga peaareenil pole veel käinud. "Tingimused tunduvad head, võib-olla natuke tuuline, sellest on siin räägitud ka. Eks ole näha," lausus ta.

Rasmus Roosleht Autor/allikas: ERR

Rasmus Roosleht on juuni lõpus Ratingenis kogutud 8336 punktiga Euroopa hooaja edetabelis üheksas mees. "Ettevalmistus on plaanipäraselt sujunud, pingeid ei ole täheldanud. Teadsin, et kvalifitseerun siia ja ettevalmistus käis kõik selle nimel," ütles Roosleht. "Punkte ma otseselt ei sihi, sihin lihtsalt korralikku võistlust ja vormistada treeningul tehtud töö ära. Tervisega on kõik hästi."

Risto Lillemets on aasta algusest saadik olnud kimpus kanna- ja seljahädaga, pärast kevadist Götzise võistlust pole ta eriti saanud trenni teha. "Oli selline paras sundpuhkus, ei olnud väga tore," nentis Lillemets. "Kaalust läks neli kilo alla, olen päris palju kergem, aga see on pigem positiivne, selline tore, lennukas on olla. Kahjuks ei ole väga jõudnud testida muid kehalisi võimeid – kiirust ja plahvatuslikkust. Aga ma arvan, et peaks olema okei, homne näitab seda kõige täpsemalt. Põhiline on see, et midagi kuskilt ei sega ja tunne on päris tore, särtsakas. Kanna ja seljaga on praegu väga hästi ja kõik muu on ka tipp-topp."

"Homme küll see palavus võib mingil määral mõjutada, sest 34 ja 37 kraadi on pigem ikka soe, aga samas ka ajakava on väga hästi üles ehitatud, selle taha ei tohiks midagi jääda," lisas ta.

Risto Lillemets Autor/allikas: ERR

Mis eesmärgi ta endale EM-iks on seadnud? "Mingid väiksed eesmärgid kindlasti on, aga ma arvan, et hakkame lihtsalt võistlema ja siis vaatame, kuidas minema hakkab. Peale 1500 m siis võime rohkem selle üle arutada. Praegu olen lihtsalt põnevil ja tahaks juba startida, sest lubab tulla päris põnev võistlus," arutles Lillemets. "Arvan, et tuleb päris tasavägine võistlus. Võib-olla see saksa poiss (Leo Neugebauer – toim) on teistest natuke üle, vaadates isiklikku rekordit, aga medalite peale – 8500 peale – tuleb päris kõva võistlus, ma arvan. Ja allpool ka."

Kümnevõistlus, kus tiitlikaitsjana asub võistlustulle Johannes Erm, algab kolmapäeval Eesti aja järgi kell 12.35, võistlusele saab otsepildis kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaalis, lisaks vahendab spordiportaal kogu kümnevõistlust ka otseblogis.  

Toimetaja: Maarja Värv

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