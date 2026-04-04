Skotheim loodab võistlustulle naasta Götzises

Skotheim vigastas vahetult enne jaanuari lõpus Tallinnas toimunud rahvusvahelist mitmevõistlust hüppeliigest ning pidi minema operatsioonilauale.

Kogu sisehooaja vahele jätnud Norra kümne- ja seitsmevõistluse rahvusrekordi omanik rääkis nüüd kodumaa meediale, et paraneb plaanipäraselt ja tegi äsja esimese operatsioonijärgse visketreeningu.

"Sellise operatsiooni järel kulub täieliku paranemiseni palju aega. Alles hiljuti olen saanud taas tavapärasel režiimil treenida ja nüüd vaikselt lisan hoogu juurde. Kõnnin täiesti normaalselt ja saan sörkida. Seda olen viimase nädala jooksul teinud," ütles Skotheim VG-le. "Praegu olen graafikus, võib-olla isegi sellest veidi ees. Naasen võistlustulle niipea, kui tunnen, et see on ohutu."

Skotheimi eesmärk on osaleda mai lõpus mainekal Götzise mitmevõistlusel. Kui see ei õnnestu, siis kavatseb võistelda juuni lõpus Ratingenis. "Götzises osalemine on ambitsioonikas eesmärk. Loodan vähemalt ühel neist kahest osaleda. Tahan saada aimu, milline on minu vorm ja kuidas keha vastu peab," selgitas ta.

Norralase suurem siht on medali nimel heidelda augustis Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel.