Pippi Lotta Enok loobus Götzise mitmevõistlusest

"Tõmbasin eelmise nädala keskpaigas selja ära," ütles 23-aastane Enok Õhtulehele ja lisas, et selg on küll praeguseks juba paremas seisus, kuid riske ei tasu võtta.

"110% ei saa siiski selga pingestada ja sellises seisus seitsmevõistlust teha. Poleks mõistlik minna," tõdes ta. "Aga eks mul on ka varem olnud selg probleemseks kohaks. See pole midagi uut või üllatavat."

Enok loodab, et saab seitsmevõistluses suve esimese stardi teha juuni lõpus Saksamaal Ratingenis. Tema sõnul oli kevadine ettevalmistus muidu sujunud kenasti.

Eestlastest võistlevad sel laupäeval ja pühapäeval Götzises kümnevõistlejad Karel Tilga, Risto Lillemets ja Rasmus Roosleht.

