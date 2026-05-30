OTSEBLOGI | Ehammer püstitas maailmarekordi, Lillemets liigub heas tempos

Mainekal Götzise kümnevõistlusel kaotab Risto Lillemets kahe ala järel oma isikliku rekordi graafikule nelja, Karel Tilga 72 ja Rasmus Roosleht 80 punktiga. ERR-i spordiportaal teeb võistlusest otseblogi, kuulitõuge algab Eesti aja järgi kell 15.35.

100 meetri jooks:

Götzise kümnevõistluse avaalal teenis alavõidu 36-aastane Damian Warner, kes ületas finišijoone ajaga 10,28 ning kaotas oma isiklikule rekordile sealjuures vaid 16 sajandikuga. Harrison Williams kordas 10,54-ga oma tippmarki ning hea jooksu tegid tippudest veel Simon Ehammer (10,41) ja ka Niklas Kaul (11,30).

Eestlastest oli parim Risto Lillemets, kes sai kirja oma rekordist neli sajandikku kehvema aja 10,87. Rasmus Roosleht jooksis 10,92 ja Karel Tilga 10,84 – mõlemad kaotasid sealjuures oma isiklikule rekordile 11 sajandikuga.

Kaugushüpe:

Ehammer pakkus seejärel Götzise publikule ilusa hetke, kui hüppas oma teisel katsel kaugust lausa 8.51. Sellega ületas ta enda nimel olnud kümnevõistluse sisese maailmarekordi kuue sentimeetriga, ühtlasi kerkis Šveitsi multitalent kaugushüppe maailma hooaja edetabelijuhiks.

Vaid kolme sentimeetriga kaotas oma isiklikule rekordile Neugebauer (7.97), Warner sai kirja korraliku 7.73. Ameeriklased ja Pierce LePage andsid kaugushüppes omajagu punkte ära.

Roosleht astus esimesed kaks katset üle, aga sai kolmandal võimalusel siiski tulemuse kirja (6.96); Lillemets hüppas kolmandal katsel 6.99 ja Tilga 7.39.

Enne võistlust:

Mullu Götzises 8405 punktiga üheksanda koha saanud Tilgal on praeguse seisuga Euroopa meistrivõistluste pilet taskus ja ilmtingimata kõrget punktiskoori jahtima ei lähe, kuid loodab pakkuda stabiilse võistluse.

"Eelmine aasta, kui see 8400 punkti üksikaladeks lahti võtta, siis seal oli paar väga nõrka ala ja paar väga tugevat ala," rääkis Tilga enne Götzise võistlust ERR-ile. "Näiteks kõrgust ma hüppasin seal 1.91 ja teivas oli ainult neli pool. Aga samas ketas oli vist 51 pool ja oda oli hea. Võib-olla eesmärk on teha stabiilsem võistlus. Võib-olla need halvad alad ära jätta – siis äkki tuleb midagi normaalset kokku ka," muigas ta.

Kõigi kolme eestlase jaoks on see hooaja esimeseks kümnevõistluseks; Rooslehel ja Lillemetsal on Götzisest häid mälestusi, sest just siin püstitasid mõlemad oma praeguse isikliku rekordi.

Lisaks Tilgale on Götzises võistlustules veel üheksa karjääri jooksul üle 8500 punkti kogunud meest, teiste seas Damian Warner, Leo Neugebauer ja Pierce Lepage. Maailma edetabelijuhiks on praegu 8420 punktiga ameeriklane Hakim McMorris, kes on samuti Götzises kohal. Naiste seitsmevõistluses lööb kaasa Erki Noole juhendatav Saga Vanninen.

Eestlaste ja valitud konkurentide rekordiseeriad:

Karel Tilga 8681 (10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73)

Rasmus Roosleht 8241 (10,81 (903) - 7.19 (1762)- 15.74 (2597) - 2.03 (3428) - 49,29 (4276) - 14,83 (5146) - 47.96 (5974) - 4.90 (6854) - 60.63 (7601) - 4.46,46)

Risto Lillemets 8156 (10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72)

Damian Warner 9018 (10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47,48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08)

Leo Neugebauer 8961 (10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61)

Pierce LePage 8909 (10,45 (987) - 7.59 (1944) - 15.81 (2784) - 2.08 (3662) - 47,21 (4610) - 13,77 (5614) - 50.98 (6505) - 5.20 (7477) - 60.90 (8228) - 4.39,88)

Niklas Kaul 8691 (11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70)

Götzise kümnevõistluse ajakava:

Laupäev

12.45 100 meetri jooks

13.55 Kaugushüpe

15.35 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

19.00 400 meetri jooks

Pühapäev

11.05 110 meetri tõkkejooks

12.10 Kettaheide

14.00 Teivashüpe

16.45 Odavise (B-grupp)

17.45 Odavise (A-grupp)

19.00 1500 meetri jooks