Rannula ja Tass alustasid poolfinaalseeriat kindla võiduga

Põhiturniiri esinumber viskas avaveerandil linnarivaali Dziki vastu 32 punkti ning saavutas koduparketil poolaja lõpuks 12-punktilise edu. Otsustavale veerandile mindi vastu 80:64 eduseisul, mis kasvas seejärel ka 22-punktiliseks. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole Legia kindel 98:80 (32:23, 22:19, 26:22, 18:16).

Andrzej Pluta viskas võidumängus 20 punkti ja jagas üheksa tulemuslikku söötu, prantslane Carl Ponsar lisas omalt poolt 18 silma ja ameeriklane Dominic Brewton panustas 17 punkti. Matthias Tass kaasa ei teinud.

Kolme võiduni peetava seeria järgmine mäng toimub samuti tiitlikaitsja Legia koduväljakul, kolmandat ja vajadusel neljandat mängu võõrustab Dziki. Otsustav viies mäng jääks Legia korraldada.