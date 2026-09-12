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Vetkal lõi hooaja kolmanda värava, ent taas ei piisanud sellest võiduks

Jalgpall
Martin Vetkal (rohelises)
Martin Vetkal (rohelises) Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpall

Martin Vetkal lõi hooaja kolmanda värava, kuid Dordrecht tunnistas Hollandi esiliiga kuuendas voorus siiski võõrsil FC Eindhoveni 2:1 paremust.

Kohtumise esimese värava lõi 15. minutil eestlane, suunates kiire vasturünnaku lõpetuseks võrku vasakult antud tsenderduse, vahendab Soccernet.ee.

Avapoolaega Dordrechtil siiski võita ei õnnestunud, sest 44. minutil lõi tsenderdust blokeerida püüdnud keskkaitsja Jaden Pinas õnnetu omavärava. Poolaja viimastel sekunditel oli Vetkalil veel suurepärane võimalus kauglöögist Dordrecht uuesti ette viia, kuid ristnurga suunas lennanud palli suutis vastaste väravavaht tõrjuda.

Teine poolaeg külalistele enam rõõmu ei toonud, sest 60. minutil lõi Eindhoven karistuslöögi järel võiduvärava ning 87. minutil teenis vaid kuus minutit varem sekkunud Dordrechti kaitsja Björn Hardley ilmselge väravavõimaluse takistamise eest punase kaardi.

Mõnikümmend sekundit enne lõpuvile kõlamist oli Dordrechtil siiski veel suurepärane šanss viigistada, ent vastaste väravavaht suutis temaga silmitsi pääsenud Jurre van Akeni lööbi tõrjuda.

Kuue kohtumise järel hoiab hooaega võidu ja viigiga alustanud, ent seejärel neli kaotust saanud Dordrecht 20 meeskonna konkurentsis 17. kohta.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

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