Eesti saalihoki järelkasv võitis koduse MM-valikturniiri

Mäng kulges tasavägiselt. Austria asus juhtima, Eesti läks omakorda ette 2:1, aga viimase kolmandiku eel oli tablool viik 3:3. Viimasel perioodil viskas Eesti aga kolm väravat järjest ja kuigi ka Austria jõudis korra veel tabamuseni, siis see enam suurt pilti ei muutnud.

Eesti kasuks tegi kahel korral skoori Kennet Vaha, üle värava lisasid Oliver Guilotte, Markus Aleksander Teppan, Kert Kristjan Kukk ja mängu parimaks valitud Rasmus Moora.

Eestile tähendas see kvalifikatsiooniturniiril neljandat võitu: varasemalt alistati Ukraina 7:6, Ungari 9:1 ja Suurbritannia 7:1. Võiduga Austria üle kindlustati ka valikgrupi võit.

Saalihoki U-19 MM-finaalturniir peetakse Riias 17.-21. veebruarini 2027.