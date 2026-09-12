X!

Eesti saalihoki järelkasv võitis koduse MM-valikturniiri

Saalihoki
Eesti U-19 saalihokikoondis
Eesti U-19 saalihokikoondis Autor/allikas: Marin Loo
Saalihoki

Eesti kuni 19-aastaste saalihokikoondis alistas Jõgeval toimunud kvalifikatsiooniturniiril Austria 6:4 ja kindlustas pääsu järgmise aasta veebruaris toimuvatele omaealiste maailmameistrivõistlustele.

Mäng kulges tasavägiselt. Austria asus juhtima, Eesti läks omakorda ette 2:1, aga viimase kolmandiku eel oli tablool viik 3:3. Viimasel perioodil viskas Eesti aga kolm väravat järjest ja kuigi ka Austria jõudis korra veel tabamuseni, siis see enam suurt pilti ei muutnud.

Eesti kasuks tegi kahel korral skoori Kennet Vaha, üle värava lisasid Oliver Guilotte, Markus Aleksander Teppan, Kert Kristjan Kukk ja mängu parimaks valitud Rasmus Moora.

Eestile tähendas see kvalifikatsiooniturniiril neljandat võitu: varasemalt alistati Ukraina 7:6, Ungari 9:1 ja Suurbritannia 7:1. Võiduga Austria üle kindlustati ka valikgrupi võit.

Saalihoki U-19 MM-finaalturniir peetakse Riias 17.-21. veebruarini 2027.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

14:01

Vetkal lõi hooaja kolmanda värava, ent taas ei piisanud sellest võiduks

13:36

Juhtimist uuendanud Eesti kelgusport seab sihi 2030. aasta olümpiatsüklile

13:06

Eesti saalihoki järelkasv võitis koduse MM-valikturniiri

12:19

Evenepoel võitis MM-i eel olulise ühepäevasõidu

11:35

Läti võrkpallurid said EM-il esimese kaotuse

11:04

Tallinna poolmaratonil näidati aegade kiireimat minekut

10:32

VIDEO | Jürgensoni ralli Tšiilis lõpetas korralik mats

09:28

Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

09:01

TÄNA OTSE | Kas Hispaania saab MM-i poolfinaalis USA-le vastu?

08:36

Virves hoiab Tšiilis oma klassi teist kohta

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

11.09

Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama Uuendatud

11.09

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

11.09

Petrõkina rõõmustas kodupublikut suurepärase lühikavaga

09:28

Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

11:04

Tallinna poolmaratonil näidati aegade kiireimat minekut

11.09

Eesti 3x3 korvpallurid kaotasid EM-il mõlemad alagrupimängud Uuendatud

10.09

Soome võrkpallikoondis alustas kodust EM-i kindla võiduga

11.09

Rikberg: oli karm võitlus, üldjoontes olen meestega rahul

11.09

USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

11.09

Endine NBA täht tõmbab selga Gruusia esiliiga meistri särgi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo