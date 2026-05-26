Liidrisärgis Vingegaard ületas finišijoone uhkes üksinduses

Jonas Vingegaard ületas finišijoone uhkes üksinduses
Itaalia velotuuri 16. etapi (Bellinzona - Cari; 113 km) võitis taanlane Jonas VIngegaard (Team Visma | Lease a Bike), kelle jaoks oli see tänavusel Girol neljas etapivõit. Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) ületas finišijoone 110. mehena.

Teisipäevane etapp on tänavuse Giro d'Italia üks lühematest, kuid velotuur ületas Alpides kaks teise kategooria ja kaks kolmanda kategooria tõus. Etapp lõppes esimese kategooria tõusuga, mis viis ratturid Cari mägikülasse.

Raskele ronimisele läks vastu esikohalt Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), kuid kuus ja pool kilomeetrit enne etapi lõppu rebis liidrisärgis väntav Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) konkurentidest ette ning ei jätnud seejärel mingitki kahtlust: taanlane ületas finišijoone kahe tunni, 57 minuti ja 40 sekundiga, järgmisena joone ületanud Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) kaotas talle minuti ja üheksa sekundiga. Pjedestaalile mahtus veel Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe), kes jäi Gallist kahe sekundi kaugusele.

Esimest korda Itaalia velotuuril osalev Vingegaard teenis sellega oma neljanda etapivõidu ning kasvatas oma edu üldarvestuses neljale minutile ja kolmele sekundile. Teisel kohal jätkab Gall, kolmas on Thymen Arensman (Netcompany INEOS; +4.27).

"Olime tiimikaaslastega väga motiveeritud, tahtsime täna roosas särgis võidu teenida. Loomulikult võib midagi valesti minna, aga me tahtsime proovida, sest meil oleks olnud veel aega liidrisärk tagasi võita," sõnas Vingegaard finišis. "See oli väga hea, aga raske tõus. See kestab kaua, aga tiimikaaslased andsid mulle kõvasti abi. Konkurentidel polnud võimalustki ja ma pidin lihtsalt ülejäänu tegema."

"Võtan päeva kaupa, mul on nüüd neli etapivõitu. Vaatame, mis ma veel teha suudan," lisas taanlane.

Madis Mihkels sai 110. koha (+30.23) ning jätkab üldarvestuses 117. kohal (+3:16.50). Eestlane ütles esmaspäeval ERR-ile, et loodab veel vähemalt ühel etapil kõrge koha eest võidelda ja tõenäoliselt juhtub see velotuuri lõpus Roomas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

