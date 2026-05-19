Ganna võitis kindlalt temposõidu, Eulalio suutis Vingegaardi selja taha jätta

Filippo Ganna
Itaalia velotuuri kümnes etapp oli 42 km pikkune temposõit, kus võttis kindla võidu itaallane Filippo Ganna (Netcompany Ineos).

Ganna läbis distantsi ajaga 45.53, tema keskmine kiirus oli 54,922 km/h. Teise koha sai etapil hollandlane Thymen Arensman, kes kaotas enda tiimikaaslasele Gannale 1.54. Väiksema kui kaheminutilise kaotuse Gannale sai kirja veel üks rattur – prantslane Remi Cavagna (Groupama FDJ United) kaotas võitjale 1.59.

Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) kaotas etapivõitjale 7.28 ja sai 111. koha.

Tuuri üks soosikuid, taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a bike) kaotas täpselt kolm minutit, roosat särki kandev velotuuri liider Afonso Eulalio oli Gannast 4.57 aeglasem.

Eulalio ja Vingegaardi seesugune vahe tähendab aga, et liidrisärk jääb Eulalio selga, kümne etapi järel juhib portugallane taanlase ees 27 sekundiga. Mihkels on üldarvestuses 110., kaotades liidrile 1:31.29.

Kolmapäeval on kavas 195 km pikkune etapp, kus on üks teise ja kaks kolmanda kategooria tõus.

Toimetaja: Maarja Värv

