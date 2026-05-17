Vingegaard võitis etapi, aga roosat särki ei saanud

Jonas Vingegaard
Itaalia velotuuri üheksanda etapi (Cervia - Corno alle Scale; 184 km) võitis taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike; 4:20.21), üldliidrina jätkab portugallane Afonso Eulalio (Bahrain - Victorious).

Giro pühapäevane etapp kulmineerus esimese kategooria tõusuga. Esimesena ründas austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), aga Vingegaard võttis sappa ja sõitis lõpuks ise konkurendi eest ära. Gall kaotas võitjale 12 sekundiga.

Kolmandana ületas finišijoone itaallane Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike; +0.34), kellele järgnes hollandlane Thymen Arensman (Netcompany INEOS). Seitse sekundit hiljem lõpetas roosas särgis Eulalio, kes säilitas seega oma staatuse.

Enne puhkepäeva juhib ta Vingegaardi ees kahe minuti ja 24 sekundiga. Taanlasest omakorda 35 sekundi kaugusele jääb Gall.

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas pühapäeval 105. kohal, kaotades võitjale 22 minuti ja 29 sekundiga. Kokkuvõttes on eestlane 111. (+1:29.15).

Pärast pausi jätkub velotuur teisipäeval 42-kilomeetrise temposõiduga lauskmaal (Viareggio - Massa).

Toimetaja: Siim Boikov

Vingegaard võitis etapi, aga roosat särki ei saanud

