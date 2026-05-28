Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

Kümme kilomeetrit enne neljapäevase 1900 tõusumeetriga etapi lõppu pidid ratturid hakkama saama lühikese, aga karmi; korraks ka 18-protsendilise nurgaga tõusuga. Esimesena üritas seal rünnata 40 kilomeetrit varem kukkunud, ent end tagasi peagruppi võidelnud Afonson Eulalio (Bahrain - Victorious).

Üldliider Jonas Vingegaardi parem käsi Sepp Kuss pani peale tugeva tempo ning portugallase esimene rünnak neutraliseeriti, viis kilomeetrit enne lõppu proovis Eulalio koos norralase Johannes Kulsetiga (Uno-X Mobility) uuesti ja seekord pääseti laskumisel grupist mõne sekundiga ette.

Kilomeeter enne finišit püüti paar siiski kinni, lõpu eel õnnestus Mihkelsil end hästi Jonathan Milani (Lidl-Trek) tuulde sättida, aga neljapäevane finiš oli üsna tehniline ja ühes paremkurvis ei valinud itaallane just parimat sõidujoont. Finišijoonel edestas sellelt Girolt kolmanda etapivõidu teeninud Magnier kolme itaallast (Edoardo Zambanini, Milan, Francesco Busatto). Mihkels sai neile järgnenud Corbin Strongi ja Guillermo Silva järel seitsmenda koha.

Üldliidrina jätkab Vingegaard, kes edestab Felix Galli (Decathlon) 4.03-ga, Thymen Arensman (INEOS) kaotab kolmandana 4.27.